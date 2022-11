S jakými obtížemi se letos setkáváte, ať už materiálními, pytláckými, kormoráni a podobně, jak velké škody kdo napáchal?

Rybožraví predátoři nám ročně na severu Čech působí škody v řádech mnoha milionů korun. Tyto škody se postupem let stále zvyšují s rostoucími populacemi těchto predátorů, která bohužel stát v řadě případů chrání, jako vydra, kormorán nebo volavka. Ač na některé druhy lze žádat výjimku ohledně odstřelu, byrokracie je tak komplikovaná, že i když výjimku zajistíme, neuděluje se v CHKO, máme mnohdy problém zajistit střelce. Ohledně pytláctví je situace stabilní, zvláště nyní na podzim v období zvýšených distribucí se snažíme o větší dohled nad našimi vodami. Samozřejmě jsme již zadrželi povolenky řadě jedinců, kteří nectí pravidla a berou si více ryb, než je povoleno.

No a pytláci?

Stejně tak řešíme i pytláky. V některých případech se jedná o cizince, nejčastěji z východní Evropy, ovšem často je problém i určit jejich národnost. V uplynulém roce jsme například na našem rybochovném zařízení v Chabařovicích zadrželi tři ruskojazyčné pytláky, kteří měli jak doklady Ruské federace, tak i doklady některé ze zemí EU, nejčastěji doklady Rumunska nebo Bulharska.

Děti se nedokážou dojmout. Zato dospělí brečí v půlce pohádky, říká jejich autor

Máte i další trable?

Letos největší problém znamená především růst nákladů, a to nejen na pohonné hmoty, ale především pak na krmiva, jejichž cena vzrostla opravdu značně, což má vliv na hospodaření našeho územního svazu. Díky dobrému hospodaření z předchozích let jsme schopni zvýšené náklady krýt z vytvořených rezerv, ovšem to bohužel nikdy nelze dlouhodobě, i proto musíme v příštím roce přistoupit k určitému zdražení povolenek. Rybářům se to ovšem snažíme kompenzovat jak atraktivním zarybněním, o kterém informujeme na webu a sociálních sítích, tak novými revíry, které se podařilo Severočeskému územnímu svazu získat. Jen v říjnu na severu Čech máme otevřeny tři nové revíry.

Zdroj: DeníkByla nějaká podpora od vlády, nebo bude?

Nejvýznamnější podporu pro nás z dlouhodobého hlediska znamená dotace na mimoprodukční funkce rybářských revírů, která činí několik milionů korun. V podstatě se jedná ovšem o pouze částečnou kompenzaci za škody, které nám působí predátoři. Neočekáváme od státu podporu týkající se obecného růstu nákladů, s tím se samozřejmě stejně jako všichni ostatní musíme vyrovnat.

Jak do toho letos ve srovnání s loňskem zasáhl covid-19?

V dřívějších letech byl často problém s organizací schůzí jak v našich místních organizacích, tak i schůzemi dalších orgánů, částečně i s prodejem povolenek, což v letošním roce nebylo. Každá krize ovšem vede nejen k problémům, ale vytváří také rovněž příležitosti a tlak na inovace. S ohledem i na komplikace během omezení, která se týkala onemocnění covid se zvýšil i tlak na elektronickou komunikaci uvnitř svazu a modernizaci některých procesů. Aktuálně pracujeme na centrálním Rybářském informačním systému.

Desítky rybářů na Nechranicích demonstrovaly, bouří se proti zákazu lovu z loděk

Klasická otázka. Kolik toho dodáte na vánoční trhy a kolik bude kapřík stát?

Produkce Severočeského územního svazu slouží především k pokrytí potřeb zarybnění našich revírů. Pro představu, v Ústeckém a Libereckém kraji se jedná o více než pět tisíc hektarů vod, do kterých ročně směřují ryby v hodnotě desítek milionů korun. Prodej ryb máme ovšem stejně jako v předchozích letech v Chabařovicích před Vánoci naplánovaný. V nabídce lze opět očekávat kapry i amury, jejichž cena samozřejmě s ohledem na zvýšené náklady poněkud stoupne, ale mohu ujistit, že stejně jako tomu bylo v Chabařovicích i v předchozích letech, přímo od rybářů bude možné koupit ryby za jedny z nejlepších cen v regionu. Na stanovení zcela přesných cen je ovšem ještě brzy. Jak bylo řečeno, období výlovů je teprve v půlce. Ty největší nádrže se budou teprve lovit a objem slovených ryb samozřejmě může mít na cenu také vliv.

Jsou letos nějaké novinky, ať už v chovu, nebo v možnostech rybolovu?

Změny, které stanovil Severočeský územní svaz, se v letošním roce dotkly především pravidel rybolovu na nádrži Nechranice s cílem snížit až příliš vysoký tlak na populace dravých ryb. Revírů na Ústecku se týká omezení okouna říčního na čtyři kusy denně, stejně jako jsme dříve stanovili u lína. Ostatně i právě druhy jako okoun, candát a další jsou těmi, kteří nám pomáhají i v boji s invazivním hlaváčem černoústým, který se k nám dostal s lodní dopravou a bohužel zde vytvořil velice silné populace, které škodí jiným druhům. Proto se snažíme omezit populaci hlaváčů s pomocí vysazování dravců i nad rámec zarybňovacích plánů. Hlaváč jim zachutnal, naštěstí.

Co plánujete do budoucna?

Samozřejmě reagujeme na současnou situaci. Proto se snažíme snižovat některé náklady, ale nechceme, aby to bylo na úkor kvality a pestrosti zarybnění našich revírů, jejichž počet v posledních letech roste o desítky hektarů. Na jaře plánujeme otevřít i nový revír na Českolipsku. Severočeský územní svaz nefunkční nádrž zakoupil a nechal zrekonstruovat. Bohužel se ovšem také stane, že se s některým revírem musíme rozloučit, což bude bude v následujícím období, jak lze předpokládat, případ Střížovického rybníku, který je nádrží nebeského typu, tedy závislou na spodních vodách a srážkách. Bohužel situace na této nádrži se v posledních letech zhoršila vzhledem k nedostatku spodní vody na Střížovickém vrchu natolik, že již není vhodná k užívání jako rybářský revír. Netajíme se ani naším značným zájmem o nově vzniklá jezera Milada a Most. To, byť v jistém omezeném režimu, třeba na určité části plochy s důrazem na zachování požadovaných populací ryb, především pak dravých, které jsou důležité i pro kvalitu vody v těchto nádržích. Jsme přesvědčeni, že pokud se tyto nádrže, dříve doly, pomyslně vrací lidem, nemělo by se zapomínat ani na rybáře. Aktuálně má Severočeský územní svaz v Ústeckém a Libereckém kraji přes 36 tisíc členů, včetně mnoha dětí a mládeže, kterým se věnujeme i v mnoha rybářských kroužcích.