„Podle rybářů došlo k napadení sumečka amerického parazitem, k úhynu došlo pravděpodobně v kombinaci s podmínkami v jezírku. V jezírku nebyl dostatek kyslíku, napouští se vodou z řadu, přidalo se horko a nízká hladina. Další druhy v jezírku přežily,” vysvětlila zářijovou událost mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová.

Ústí přišlo o čtyřicet sumečků v Městských sadech, chyběl jim kyslík

Nádrž v Městských sadech a ryby v ní jsou oblíbeným cílem procházek hlavně rodičů s dětmi. „Chodíme se synem do parku často, občas právě k jezírku koukat na ryby. Určitě je škoda, že jich část uhynula,“ myslí si Luboš Bufek. A stejně jako další lidé se ptá, kdo za úmrtí může a zda nebyla zanedbaná péče.

Podle úřadů a odborníků rybářů ne. Ryby totiž v jezírku oficiálně nemají co dělat. „Nádrž není a nebyla určena k chovu ryb. Péče o jezírko zanedbána nebyla, není pro chov ryb uzpůsobené,“ sdělila mluvčí ústeckého magistrátu.

Do nádrže se s rybami nikdy nepočítalo, nebyla tedy pro jejich chov vyprojektovaná. „Voda v jezírku se neokysličuje, pouze připouští, pokud je tam málo vody. Jezírko se pravidelně čistí, a to jak od napadených větviček, listí, tak od nepořádku, který tam hází občané. Po celé roky v jezírku ryby jsou a nikdy nedošlo k takto velkému úhynu,“ přiblížila Macová. Kvůli nevhodnosti nádrže se v Ústí nad Labem nepřipravuje opětovné „vysazení“ ryb do jezírka. „K osazení rybami ze strany magistrátu určitě nedojde,“ ujistila mluvčí.

Jak se tedy ryby do jezírka dostaly? „Ryby do nádrže nevysazuje ani odbor životního prostředí, ani rybáři, ani správce parku. Ryby do jezírka vysadili sami občané,“ uvedla Macová. Pravděpodobně někdo v minulosti do nádrže vypustil „přebytky“ z domácího jezírka. Sumeček americký, nepůvodní druh, se tam pak rychle rozmnožil.

Snižovat jeho stavy a naopak pečovat o druhy, které potěší oko návštěvníků, chodí občas do Městských sadů děti z ústeckého rybářského kroužku. „Nepůvodní druhy, jako je právě sumeček, odlovujeme. Necháváme druhy, jako je karas nebo jiné bílé ryby,“ popsal vedoucí kroužku Miloš Zlatohlávek.

Jezírko je součástí Městských sadů, které prošly v letech 2009 a 2010 obnovou za zhruba 83 milionů korun, většinu nákladů zaplatily evropské dotace. Kromě jezírka, kašen, cest a mobiliáře projekt zahrnoval například nové herní prvky, rekonstrukci koncertního pavilonu a toalet. Rozlehlý park naproti poliklinice je velmi oblíbeným cílem procházek Ústečanů.