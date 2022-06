Jedna z nich by už za několik let měla do Německa vést i přes Ústecko. Části vytyčené trasy „VRTky“ na cestě z Prahy budí kontroverze u lidí z Podřipska a Litoměřicka. Vlak v uplynulém týdnu navštívil kromě metropole i Brno a Jihlavu. Ústím do Prahy minulý víkend jen projel.

A co si lidé v sobotu tak vehementně fotili? Jak popsala Správa železnic, šlo o speciální prezentační jednotku TGV PSE, někdy označovanou jako TGV Paris Sud-Est. „Byla součástí dodávky prvních 109 vysokorychlostních souprav, které sloužily na nově otevřené trase z Paříže do Lyonu,“ vysvětlili železničáři na jejich webu.

Za svůj provozní život zažil vlak inaugurační jízdu se všemi poctami, natáčení filmu, zkoušku podvozků pro další vývojovou řadu TGV a zvládla také světový rychlostní rekord. V roce 1981 totiž na zatím uzavřeném úseku mezi Paříží a Lyonem dosáhla rychlosti 380 km/h.

Přestože je jednotka již zasloužilým strojem, se současnými vlaky se podle železničářů může poměřovat. „Je stále provozní a jde o jedinou prezentační vysokorychlostní soupravu v Evropské unii. Byla dvakrát renovována a je vybavena nejmodernější komunikační technikou,“ vysvětlili na webu.

Vlak TGV 16 byl vyřazen z běžného provozu v roce 2018. Jeho tachometr se tehdy zastavil na úctyhodném číslu – 13 383 189 kilometrů. Souprava má 10 vozů – 2 hnací a 8 vložených. Její celková délka je 200 metrů. Nechybí místa pro zavazadla, pojízdný bar, bistrovůz a služební oddíl.