Ryjice - Kvůli sesouvajícím svahům je uzavřená silnice z Ryjic do Libova.Otevřená bude v létě.

Starosta Ryjic Milan Nicek u sesuvu, který uzavřel dopravu nad obcí. | Foto: DENÍK/Martin Klimeš

Obyvatelé Ryjic a Libova na Ústecku se po měsících dlouhého čekání možná konečně dočkají a budou moci bezpečně jezdit po silnici mezi těmito obcemi. Nyní jsou zde sesuvy, kvůli kterým je zde jezdit nebezpečné. Ačkoli v minulém roce Ústecký kraj nevěděl, zda se bude silnice opravovat, není totiž dostatek peněz, nyní má pro místní dobrou zprávu. Zajištění svahu je naplánované.

Podle tiskové mluvčí Ústeckého kraje Magdaleny Hanáčkové jsou na komunikaci mezi Ryjicemi a Libovem dvě závady. „V jednom úseku došlo v loňském roce k sesuvu svahu, z toho důvodu byla silnice uzavřena. Na stejné silnici je však ještě druhá závada, ke které došlo postupnou degradací opěrné zdi,“ uvedla Hanáčková.

Na obě akce podle ní zpracovala Správa a údržba silnic Ústeckého kraje projekt a kraji se při sestavování rozpočtu na letošní rok podařilo vyčlenit prostředky na opravu obou narušených míst. Práce mají stát dohromady osm milionů korun, na zajištění každé části půjde po čtyřech milionech. „Dopravní situace na této silnici by se tedy měla zlepšit, s postupem prací lze očekávat, že bude otevřena alespoň jedna polovina komunikace. Dokončení sanací je předpokládáno na červenec srpen,“ slíbila Hanáčková.

Pro obyvatele obcí je silnice velmi důležitá. Například pro ryjické obyvatele je to jedna ze dvou přístupových komunikací do obce. Nyní mohou používat jen silnici směrem do Neštěmic. Starosta obce Milan Nice již loni upozorňoval, že uzavřená komunikace navíc ohrožuje i chod místní nemocnice následné péče. „Uzavřená silnice je rezervní komunikací pro nemocnici. Pokud by se něco stalo na druhé silnici, zůstane léčebna odříznutá,“ zhrozil se v létě ryjický starosta Milan Nicek. Lidé silnici také využívali k cestě za nákupy nebo do práce.

Malá obec, jako Ryjice, potřebné peníze na odstranění závad v rozpočtu neměla. Navíc mnozí lidé zákaz vjezdu údajně nerespektovali a stále tudy jezdili. Cestu využívají hojně i turisté a cyklisté.