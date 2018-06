S jízdenkou „za babku“ lze dojet až k Lužickým jezerům

Ústecký kraj - Lodě, nostalgické historické motoráčky nebo třeba cyklovlaky. Turistické linky Ústeckého kraje lákají na bohaté dopravní menu, které nabízí možnost užít si výlet do krajiny na severu Čech doslova „za babku“.

Cestující si mohou na jedinou jízdenku udělat lákavý celodenní výlet za rozumnou cenu. „Tedy za běžný tarif Dopravy Ústeckého kraje (DÚK), který už lidé znají ze zelených autobusů nebo vlaků ČD na území Ústeckého kraje,“ podotýká mluvčí krajského úřadu Lucie Dosedělová.

Například jednodenní síťová jízdenka pro jednu osobu starší 15 let vyjde na 130 korun, žákovská a studentská na 97 korun. „Dva dospělí nebo rodiče s maximálně čtyřmi dětmi do 15 let zaplatí 220 korun,“ přibližuje jedno z nových skupinových jízdných DÚK zavedených v letošním roce Dosedělová.

Kraj rozšířil i příhraniční spolupráci. Při cestování z Ústeckého kraje do Drážďan, Míšně, Königsteinu nebo až k Lužickým jezerům mohou lidé využít nové druhy oblíbené jednodenní síťové jízdenky Labe-Elbe.

„Nově například pro jednoho cestujícího s maximálně dvěma dětmi vyjde celodenní jízdné na 270 korun. Jízdenku Labe-Elbe lze na české straně zakoupit pouze v den jízdy a je platná od jejího zakoupení až do 4 hodin následujícího dne,“ podotýká Dosedělová.

HURVÍNEK I KREDENC

Snahou je, aby lidé mohli turistickou dopravu využít ve všech koutech kraje. „Zavedli jsme celou řadu vlakových a autobusových linek. Obnovili jsme také provoz na pěti tratích, na kterých provozujeme historické motoráčky, a na Labi máme dvě pravidelné lodní linky,“ informoval Miroslav Müller z odboru dopravy Ústeckého kraje.

Z České Kamenice do Kamenického Šenova tak zájemce sveze motoráček Hurvínek, Z Lovosic do Mostu po tzv. Švestkové dráze zase vyráží nostalgický vláček Kredenc a z Libochovic do Roudnice nad Labem sviští sympatická Ponorka. Doupovskou dráhu, která výletníky sveze z Kadaně do Podbořan, obsluhuje zase motorový vůz Orchestrion.

Turistických železničních a autobusových linek jsou desítky. V některých dnech nechybí ani prodloužení už dříve zavedených lodních linek, třeba té z Ústí nad Labem směrem na Litoměřice.

„Linka z Ústí do Roudnice bude plout jednou denně už od 30. června, a to vždy v sobotu,“ připomíná Müller. Přichystaných je také několik mimořádných plaveb na Roudnické vinobraní, Roudnický košt, Štětský jarmark, výstavu veteránů Historici v Roudnici nebo na národní festival dechových orchestrů FEDO do Štětí.

Také milovníci cykloturistiky mají o komfort postaráno. Kraj nabízí 36 cyklobusových linek, jež jsou v provozu až do podzimu, včetně dvou lodních linek s kapacitou 25 kol. Brtnický cyklovlak T2 z Děčína přes Krásnou Lípu do Mikulášovic, který umožňuje přepravu 16 kol, bude zřejmě letos kvůli mimořádné události na trati a spadlému mostu většinu sezony jezdit jen po části trasy.

Letos navíc uplynulo 40 let od zrušení železniční tratě Velké Březno - Lovečkovice - Verneřice - Úštěk. Ta se před několika lety stala turistickou linkou T3 v obnoveném úseku do Zubrnic. Část tratě Velké Březno - Lovečkovice je od roku 1998 kulturní památkou ČR.

V PLÁNU JE I PŘÍVOZ

Integrovaný systém Dopravy Ústeckého kraje začal fungovat v roce 2015. Původně zahrnoval jen krajskou autobusovou dopravu s rozšířenou přepravou kol a MHD v Teplicích. V roce 2016 se připojila také MHD v Ústí, Bílině, Děčíně, Chomutově, Jirkově a Varnsdorfu včetně vlaků Českých drah, historických motoráčků a lodí na Labi.

„V plánu máme integrovat další MHD, například v Mostě či v Roudnici, nebo přívozy na Labi včetně přívozu z Dolních Zálezel do Církvic. Výhledově bychom rádi do systému zařadili také lanovky,“ dodává Miroslav Müller.