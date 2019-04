Se svou manželkou Irenou se do obytných vozů také zamiloval. Jeden si pořídil a začal ho rovnou pronajímat. Má registrační značku T0P D0VČA, což je i název jejich půjčovny. Nyní si pořizují už druhý vůz.

Co vás k cestování na kolech přivedlo?

Jsme rodina s malými dětmi kterou spojuje zájem o cestování. V posledních několika letech jsme se rozhodli cestovat v obytném voze a zprostředkovat tento zážitek i širší veřejnosti.

Kdy jste začali cestovat v obytném voze?

Když jsme cestovali se stanem, tak jsme trochu záviděli majitelům obytných přívěsů a majitelům obytných aut. Zvlášť pokud se léto nepovedlo a bylo chladno. Prošli jsme si i obdobím resortů u moře v běžných destinacích jako je třeba Chorvatsko a tak nějak jsme zjistili, že je to vlastně všude stejné. Deset dní jste připoután k jednomu hotelu a jedné pláži. Nic pro nás. Po narození dětí bylo pořízení obytného vozu jasnou volbou.

Jaké jsou výhody a nevýhody dovolené v obytném voze oproti klasickému hotelu?

Jsou to dva rozdílné světy. Cestování v obytňáku je aktivní dovolená. Vůbec se nenudíte, pořád je co dělat a každý den se probouzíte na jiném místě. Hlavně děti obytňáky milují. Jsou to takové malé chaloupky na kolech a to je fascinuje. Máte s sebou všechno, na co jste zvyklí z domova. Večery pod markýzou v Alpách nebo u moře mají také své kouzlo. Jste pánem své dovolené.

Kde jste všude byli s obytným vozem na dovolené?

Naše rodina procestovala jen nejbližší evropské země. Zatím jsme projeli naší republikou, Slovenskem, Maďarskem, Německém, Belgií, Holandskem a Švýcarskem. Náš vůz byl ale s našimi zákazníky o mnoho dále, má za sebou například i Litvu a Estonsko.

Jak často s ním vyrážíte na výlety?

Vítáme každý prodloužený víkend, každou možnou chvilku balíme a jedem.

Jaká místa jsou vhodná na přespání v karavanu?

Je lepší vyhledávat k přenocováni odlehlejší místa. V evropských zemích jsou celkem rozšířená místa u lesa s ohništěm, kde se dá přespat na druhý den zadarmo. Pro cestování na divoko jsou naše vozy vybaveny solárem, alarmem i signalizací narkotizačních plynů, CO2 a zplodin hoření. Nedoporučuje se nocovat na dálničních odpočívadlech a čerpacích stanicích. Existují údajně gangy, které se na těchto místech specializují na vykrádání obytných vozů.

Vyplatí se dovolená v karavanu?

Ve srovnání s dovolenou last moment v apartmánu v Chorvatsku, určitě ne! Je nutné si ale uvědomit, že s obytným vozem platíte za zcela jiný druh zážitku.

Jak jste přišel na to, že zkusíte v tomto oboru podnikat?

Vůz by většinu času prostál na parkovišti. A protože pracuji jako fotograf na firemních akcích, měl jsem léto, kdy firmy nic nepořádají, volnější. Manželka je na tom bohužel opačně. V létě pracuje o to více. Vlastní dovolenou si musíme z kalendáře doslova „vyrvat“. Tak ať obytňák užijí alespoň ostatní.

Kam se chystáte letos vyrazit na dovolenou?

Plánujeme severní Evropu, protože toto území je pro nás zcela nepoznané.

Kde vás můžeme i s vozy vidět?

Pokud budete stát o prohlídku našeho vozu, můžete nás prostřednictvím webu kontaktovat a rádi vám vůz předvedeme. Také budeme například koncem dubna na Offroad Cupu na Babinách a v květnu na Autosalonu Zahrady Čech v Litoměřicích.