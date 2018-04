S odpadem pomůžou Ústečanům žížaly

Ústí nad Labem - Město letos potřetí požádalo o dotaci na kompostéry. Eviduje už stovky žádostí o jejich zapůjčení.

Kompostování. Ilustrační snímekFoto: Deník

S biologickým odpadem budou městu pomáhat žížaly. Jsou totiž základním prvkem kompostovacích nástrojů, takzvaných vermikompostérů. Právě ty spolu s klasickými kompostéry chce město Ústí nakoupit a rozdat je zahrádkářům.

STOVKY ŽÁDOSTÍ

Projekt sice přijde na milion korun, město však z této částky zaplatí jen pět procent, jelikož požádalo o dotaci ministerstvo životního prostředí. „Evidujeme už zhruba dvě stovky žádostí o klasické kompostéry a asi stovku žádostí o vermikompostéry,“ uvedla mluvčí města Romana Macová.

Zahrádkáři si je pochvalují, i když ne vždy. „V naší kolonii jich máme asi deset. Soused do něj suché listí a další odpad stříhá a je spokojený. Zrovna ho sleduji, jak vybírá kvalitní kompost a sype do truhlíků, bude sázet semínka,“ popisoval Zdeněk Beránek ze zahrádkářské kolonie u Habrovického rybníka.

Připomínky ovšem putují ke zpracování zásobníků na kompostovaný odpad. Některé nevydržely tlak a plechy se roztáhly. Lidé si „žraloka“ většinou zadrátovali a používají nástroje dál. „Ale jsou z toho rozmrzelí. Jako každý, kdo dostane do ruky zmetek. Někdo by měl udělat kontrolu kvality,“ poznamenal zahrádkář Beránek.

Domácí kompostéry a vermikompostéry chce město zájemcům půjčovat na pět let. Jejich nemovitosti se ale musí nacházet na území města Ústí nad Labem. Po uplynutí této doby už zájemcům zůstanou jako jejich majetek.

KROK SPRÁVNÝM SMĚREM

Ústí projekt podporuje už třetím rokem. Tehdy o něj projevila zájem zhruba tisícovka domácností. Zhruba třetina zájemců odstoupila před podpisem smlouvy o výpůjčce, proto mohlo město uspokojit i všechny žádosti náhradníků. Od loňska lidé magistrát opět bombardují dotazy.

Ústí si od projektu slibuje snížení podílu bioologických zbytků ve směsném komunálním odpadu ukládaném na skládce. Povinnost řešit biologicky rozložitelné odpady ostatně ukládají městům a obcím nové zákony. Přidělování nádob na bioodpad zdarma je jedna z možností. Klasický kompostér přijde zhruba na tři tisíce korun, vermikompostér stojí o tisícovku víc.

V Ústí lze tento druh odpadu odkládat i ve sběrném dvoře nebo do hnědých nádob na tříděný odpad, které vyvážejí smluvní firmy, většinou AVE Ústí nad Labem.

„Osobně si myslím, že je to krok správným směrem. Město má z principu pravdu, že to pomáhá, ale nelze to vyčíslit na množství a bylo by to asi i zbytečné. Při množství, které lidé mají, to ani nepoznáme, takže předpokládám, že se zachová současný systém sběru odpadu,“ dodal jednatel AVE Petr Hrdlička.