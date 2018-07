S rojem se setkáte častěji, včely zmátlo teplé počasí

Ústecký kraj - Podle hasičů i včelařů ale není důvod panikařit, roj útočí zřídka.

Včely zaměstnávají ve větší míře hasiče po celém regionu, vyjíždějí k nim i několikrát týdně.

Na vině ale není špatná péče včelařů a hmyz, který se rozhodl k hromadnému exodu do lepšího úlu. „Jsou zmatené z letošního horkého počasí, které už týdny panuje,“ vysvětluje mluvčí hasičů Ústeckého kraje Milan Rudolf. „Včelí roje jsou časté od druhé poloviny července a v srpnu, léto ale letos nastalo dříve,“ doplňuje Rudolf s tím, že sluneční záření ohřívá úl a u včel podporuje rojivost.

Podle včelaře Oty Šmídla z Kadaně vyhání roje častěji i nedostatek potravy, kterou si letos včely obstarávají hůře než v jiných letech. „Je jí málo. Na jaře kromě prvních květů naráz rychle vykvetly i stromy, včely to ale všechno nestihly obstarat,“ popisuje Šmídl. „Teď by potřebovaly další jídlo, ale už nemají kde brát, protože všechno už kvůli vedru vykvetlo,“ dodává Šmídl.

Pokud se v přírodě setkáte se včelím rojem, není to důvod k panice. „Nijak včely nerušte a vzdalte se. Nemusíte se ale dávat hned na útěk, určitě to není jako v pohádkách, že jen co vás včely uvidí, tak navztekaně zabzučí, sešikují se a poženou vás do nejbližšího rybníka. Obvykle neútočí, pokud si jich nevšímáte,“ usmívá se včelař Michal Jelínek ze Žatce.

Není také vždycky nutné volat hasiče. Možná by k vám ani nevyjeli. „Pokud se usadí roj u vás na zahradě, tam zasahovat nebudeme. Musíte zavolat firmu, která se likvidací rojů zabývá. Stejné je to i v přírodě,“ připomíná mluvčí hasičů Milan Rudolf. „Hasiči zasahují na veřejném prostranství, jako jsou náměstí, hřiště, školní zahrady a podobně,“ doplňuje Rudolf.

Zásah hasičů často končí úplnou likvidací roje, což je v dnešní době, kdy včelstev rapidně ubývá, nezměrná škoda. „Bohužel se to stává. Oblast Chomutovska, Žatecka a Mostecka je ideální pro přenesení roje třeba do okolí bývalých šachet, v praxi to tak ale vždycky nefunguje,“ líčí Milan Rudolf. „Pokud jsou včely agresivní a útočí na hasiče, musíme je zlikvidovat,“ upozorňuje Rudolf.

Čím dál méně je také možné včelí roj chytit do nádoby a přenést k nejbližšímu včelaři, jak se obecně traduje. Neznámý roj totiž představuje pro chov riziko.

„V dnešní době bojujeme se včelím morem a nikdy nemůžete vědět, jestli je roj zdravý, nebo jsou tam nakažení jedinci. Já bych se bál přinést si je k sobě. Jedno nakažené včelstvo znamená zkázu pro celý chov,“ popisuje včelař z Mostecka Václav Kulich.

V loňském roce odhalila veterinární správa v Ústeckém kraji šestnáct ohnisek této nemoci.