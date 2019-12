V trmické knihovně, v kostele v Chabařovicích nebo v altánku v Telnici. Všude tam se dnes v 18.00 sejdou lidé, aby si společně zazpívali vánoční koledy. Akci Česko zpívá koledy už podeváté pořádá Deník vydavatelství Vltava Labe Media, loni se jí zúčastnilo přes 130 tisíc lidí.

Hlavní hvězdou programu na ústeckém Kostelním náměstí, kde se bude zpívat přímo s Ústeckým deníkem, bude vítězka SuperStar Sabina Křováková. „Na koledách jsem vyrostla. S děčínským dětským pěveckým sborem jsme je zpívali v kostelech a u vánočních stromků, začínala jsem v osmi letech. Mám to moc ráda a potěší mě, když si opět zazpívám s dětmi,“ líčila Sabina Křováková. „Předzpívávat“ jí budou od 17.30 děti z dětské skupiny Mozaika a sbor ze Základní školy Molekula.

Tak jste na Ústecku zpívali loni:

Mozaiku tvoří zhruba pět desítek dětí ve věku od dvou do šesti let. Zpívat budou podle své pedagožky Jitky Klezlové Rydvalové asi třicet minut. „Příprava je ovšem na měsíc. Minimálně. Cvičíme každý den. Pokud nejedeme na výlet, zpíváme,“ vysvětlila.

Dospělí zpěváci s koledami problém nemívají, znají je řadu let. Malé děti se je však musí postupně naučit. „Také se může stát, že až vystoupí na pódium a rozsvítí se, budou jen stát v úžasu,“ popsala pedagožka s tím, že k registraci do akce je tentokrát přivedli rodiče. „Myslíme si, že mají radost, když své děti vidí, jak se snaží zpívat a jsou u toho roztomilé. Je satisfakce vidět to dojetí,“ dodala Jitka Klezlová Rydvalová.

Na Kostelní náměstí se chystá také například Ústečanka Alena Vamberská. „Zpívala jsem ve sboru a mám tyto tradice velmi ráda. Líbí se mi, když lidi spojí jedno téma,“ usmála se.

Bude se ale zpívat i na dalších místech Ústecka. Například Okrašlovací spolek Telnice se sejde u altánku před místním Pečovatelským domem. „Chceme udržet tuto krásnou tradici, a proto se připojíme. Roznesli jsme po obci letáčky s informacemi o akci, tak věříme, že přijde hodně lidí,“ uvedla za spolek obnovující památky Miloslava Borocková.

Koledy Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Jak jsi krásné neviňátko, Pásli ovce Valaši a tradiční vánoční píseň Vánoce, Vánoce přicházejí zazní také v Trmicích. „Sejdeme se na zámku Trmice v Kamenném sále. Pro nás je to už 5. ročník. V 17.00 hodin vystoupí děti z MŠ Trmice a dále program pokračuje vystoupením sboru z Tisé. V 18.00 bude klasické společné zpívání koled s veřejností,“ popsala za organizátory Vlasta Součková.

