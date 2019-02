Šachov? Místo zahrad kančí oraniště

Šachov, Povrly - „Přemnožení divočáci sem chodí každý den jako do krámu. Už dávno tu od nich mohl být pokoj. To by ale ti zodpovědní museli chtít," popisuje své patálie Eva Šímová z Ústí.

Místo odpočinku na upravené zahrádce čeká Evu Šímovou při každé návštěvě Šachova na Povrlsku otrocká dřina při odklízení kančích „krtinců“. | Foto: DENÍK/Karel Pech

Namísto upraveného trávníku u své chalupy smutně obrací rozrytý pažit a přemýšlí, jestli drny naházet ze svahu do potoka, nebo je dát na místo a zalít vodou. Tak je to tu v posledních třech letech pořád. Kdykoliv do Šachova na Povrlsku přijede, místo odpočinku musí opravovat trávník, který připomíná podzimní strniště. Případně vyztužovat podemleté svahy, co vypadají jako krtinec na krtinci. Úřady problém řeší dodnes, podle Šímové prý dosti laxně. „Nejprve sem přijel starosta Povrlů a první, co mi vyčetl, že tu nemám plot. Jenže to přeci zákon nenařizuje," zlobí se chatařka. „Myslivec tu byl akorát dvakrát a nic. Dokonce i úřednice z odboru životního prostředí přijela. Nepomohli mi. Nemám tušení, na kolik ty škody vyčíslit." Není ovšem sama. S úplně stejným problémem se potýkají všichni zahrádkáři, chataři i starousedlíci v okolí. „Ty kanci si nic nedělají ani ze psů," popisuje situaci další z místních, Andrej Petrovaj. „Dokonce jsem zažil situaci, kdy pes štěkal vztekle za plotem a na druhé straně plotu ryl rypákem divočák a nic si ze psa nedělal. Kdo říká, že sem kanci táhnou za jablky a podobně, tak se plete. Ti tady hledají larvy a žížaly. Jednou jsem tu zkusmo nechal leklou rybu, i tu sebrali," líčí s humorem Petrovaj. Sám má také zahradu rozrýpanou. „Bachyně sem vodí mladé, je to generační problém. Dokud to myslivci nevybijí, nic se nezmění."

Autor: Janni Vorlíček