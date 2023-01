Sanitu pro mě neposlali, kritizuje záchranku bývalá zdravotní sestra z Ústí

Udělala ústecká záchranná služba chybu? Tuto otázku si klade seniorka a bývalá zdravotní sestra z Ústí nad Labem Alice Urbanová. Prý měla koncem roku smůlu a poranila si kotník. Do rány dostala silný zánět, který zkomplikovala otrava krve. Nakonec už ji kvůli bolestem a neschopnosti se o sebe postarat nezbylo než si přivolat rychlou zdravotnickou pomoc. Záchranáři ale podle jejích slov přijet nechtěli. Operátor prý argumentoval tím, že je neděle, a když to vydržela dosud, vydrží i do rána a pak si má dojít ke svému obvodnímu lékaři.

