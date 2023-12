„Všechny jsou motorově silné a s náhonem na čtyři kola. Přesně to pro podmínky Ústeckého kraje potřebujeme, protože se vyznačuje hornatým a kopcovitým prostředím. Obsluhujeme určité lokality, kde je tento typ vozu výhodou. Dá se říci, že je pro nás dlouholetým, vyzkoušeným a spolehlivým parťákem v poskytování neodkladné péče. Jsme rádi, že se nám daří jimi naši flotilu doplnit a omladit,“ pochvaloval si nové „mašiny“ mluvčí záchranky Prokop Voleník, sám aktivní záchranář, který vyjíždí do terénu.

Všechny nové záchranářské sanity jsou značky Volkswagen. Celkem stály přes 35,5 milionu korun včetně DPH. Velkou část zaplatila evropská dotace z IROP, část dotační fond České kanceláře pojistitelů, zbytek pokryl rozpočet záchranné služby.

„Musím říci, že se nám podařilo i ušetřit takřka 100 milionů korun prostřednictvím nové úhradové vyhlášky,“ poznamenal během předávání sanitek krajský radní pro zdravotnictví Radim Laibl. „Použili jsme z toho 65 milionů na dotační programy na podporu nových lékařů, ordinací, akreditací rezidenčních míst. Ty peníze, které záchranka s námi jako s vedením kraje vybojovala, jsme většinu nechali zpátky ve zdravotnictví, protože si myslíme, že náš kraj si to zaslouží,“ řekl.

Bohužel, podle ředitele záchranné služby Petr Bureš se i tady potýkají s personálními potížemi, především co do zkušených řidičů sanitek. „Je to téma, které řešíme dnes a denně, i těsně teď před přebíráním sanitek jsem řešil právě personální problémy. Budou upřímný. Není to tak, že by tady za vraty čekalo deset řidičů, ze kterého bychom si mohli vybrat toho nejlepšího. Řidiči nejsou. Jsme rádi za každého šikovného zájemce. Samozřejmě musí splňovat odbornou způsobilost, kterou stanovuje pro řidiče zákon“ vysvětlil.

Konkrétně kurz řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby, u zdravotnického záchranáře vystudovaný stejnojmenný bakalářský tříletý obor. „Zmínil bych se o velice nadstandardní spolupráci s fakultou zdravotnických studií, kde máme ten obor akreditován a kde spousta našich kolegů učí,“ popsal s tím, že se právě na této fakultě snaží rekrutovat zájemce o práci. „Jestli mají málo peněz? Tak vždycky se najde někdo, kdo prostě nebude spokojen“ pokračoval.

Přitom práce řidiče sanitky je stále složitější. Podle mluvčího Voleníka se provoz na silnici neustále zvyšuje a doprava houstne. „Naši řidiči musí předvídat mnohonásobně více a mnohonásobně rychleji, než běžný řidič a víc, než v nedávné minulosti. Apelujeme na všechny řidiče, aby v případě, že uslyší sirénu, aby dali blinkr, zajeli k pravé straně a umožnili plynulý průjezd našim sanitkám, nebo jakýmkoliv vozidlům složek integrovaného záchranného systému. Kolikrát jsme svědky, že někteří řidiči zastaví a jedou tak nešťastně, že nemůžeme hladce projet křižovatkou. I tady na Severní Terase. Opravdu potřebujeme co nejrychlejší, nejefektivnější průjezd, protože v ohrožení zdraví a života se každá minuta počítá,“ dodal.

Zdroj: Janni Vorlíček