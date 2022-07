Šavlozubý ponožky

Zdroj: Youtube

Koncert trval od sedmi do devíti hodin a přišlo na něj okolo šedesáti lidí. "Je to tu fajn, takhle u vody, akorát škoda, že se u Labe akce nedělají častěji," řekla paní Eva, která přišla na koncert. Další akce v Kolocafé se bude konat 30. července a bude to opět Den s Cepíkem.