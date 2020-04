„Otevřen bude zatím jeden sběrný dvůr, ale jakmile to situace dovolí, otevřeme i druhý v Krásném Březně a plánujeme i výdej vaků na zeleň s jejich následným svozem,“ uvedl radní pro životní prostředí Tomáš Kirbs, který návrh na znovuotevření předložil.

Provozní doba sběrného dvora pro občany je od pondělí do pátku mezi 8. a 18. hodinou, v sobotu od 8 do 16, v neděli pak od 8 do 14 hodin.