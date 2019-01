Ústí nad Labem - Plné ruce práce s překládáním sběrového papíru měli školáci ze Základní školy ve Vinařské ulici.

SBĚR PAPÍRU organizují v ZŠ Vinařská už od dob jejího založení. | Foto: Deník/Karel Rouč

Z buňky umístěné za školní budovou nosili papír do kontejneru. „Nechali jsme přistavit velký kontejner, ale už teď je vidět, že nebude stačit, papíru se nám sešlo opravdu hodně," konstatoval Martin Pilař, zástupce ředitele školy.

Kluci, ale i děvčata rovnali balíky do kontejneru, který se rychle plnil. „Není to těžké, dá se to zvládnout, ale musíme to pořádně srovnat, aby se dovnitř vešlo co nejvíce papíru," řekl Patrik z deváté B.

Od vzniku školy dodnes

Ve škole Vinařská začali se sběrem papíru už v době jejího vzniku a vydrželi dodnes. Papír, krabice, noviny, letáky a další tiskoviny nosí většina žáků skoro každý týden, těm menším pomáhají rodiče.

„Soutěž vyhodnocujeme a nejlepší sběrače odměňujeme. Výkony bývají úctyhodné, jeden žák před časem nanosil jeden a půl tuny, ale většinou to záleží na možnostech rodiny, kolik papíru se jim doma sejde nebo jaké mají zdroje," vysvětlil Martin Pilař.

Utržené peníze škola používá například na výlety, ale hlavně na podporu sportovních aktivit. Účastníme se různých soutěží i na republikové úrovni, výtěžek z papíru přispívá i na úhradu cestovních nákladů," doplnil Martin Pilař.