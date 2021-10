Spinální svalová atrofie. Za těmito slovy se skrývá nejen vzácné genetické onemocnění, ale především příběh Majdalenky. Dětský osud dokázal spojit lidi a vedl ke sbírce, ve které zaměstnanci O2 vybrali přes 140 tisíc korun pro malou bojovnici.

Majdalenka trpí spinální svalovou atrofií | Foto: se souhlasem O2

Majdalenka se narodila v březnu 2020 v porodnici v Ústí nad Labem. Nic nenaznačovalo, že by nebyla zdravá. Přestože byla dívka drobná a do pohybu se jí moc nechtělo, na všech lékařských prohlídkách matce řekli, že je dcera v pořádku. „Máte krásné, zdravé miminko, je droboučká, však ona to dožene," vyslechla si matka Majdalenky Martina Adámková.