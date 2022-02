Humanitární sbírku uspořádali občané Tisé ve spolupráci s obcí v sobotu 26. února. "Chceme jenom pomoci klukům, které známe a roky nám tu pomáhají na stavbách. Nemůžeme jen tak nečinně sedět a dívat se na to, co se děje. Jejich rodiny a další lidé potřebují naši pomoc," řekl Deníku Jakub Michal, který se snažil evidovat všechny přinesené věci. "Je toho ale tolik, že se vše nedá zapsat. Co zbyde, nebo co se neudá potřebným, předáme charitám a podobným organizacím, které budou mít uprchlíky na starost," dodal Michal.