Jednotlivé organizace či potom přímo samotná potravinová banka přerozdělují potřebným vybrané potraviny a drogerii. Sbírky se konaly snad v každém supermarketu ve městě a například všebořický Lidl hlásil v sobotu 20. listopadu kolem třetí odpoledne přes 700 kilogramů vybraných potravin.

"Jedná se o celonárodní potravinovou sbírku, která je určená pro lidi, kteří jsou v nějaké krizi. Potraviny, které zde v Lidlu vybereme, přerozdělíme v rámci naší organizace Spirála. Pomáháme rodinám s dětmi, starším lidem a celkově komukoliv, kdo se ocitne ve finanční tísni. Pokud k nám někdo přijde a řekne, že potřebuje něco z těch komodit, co zde máme, tak mu to pracovnice vydají," uvedla Dana Kadeřábková z centra Spirála.

Pro lidi v nouzi je možné nakoupit různé trvanlivé potraviny, mléko, olej nebo konzervy. Například v Lidlu stál u vchodu dobrovolník, který zájemcům rozdával letáčky se seznamem položek požadovaných při této sbírce.

"Vybíráme opravdu jen potraviny, věci jako desinfekce, roušky a podobně si zajišťujeme jinak. Docela mě i osobně překvapilo, že ochota pomoci je hodně u mladých lidí, co tady přes den pozoruji. A kromě nich i u těch, kteří toho sami moc nemají, to pak třeba přispějí jedním kilem rýže. Samozřejmě i za to jsme velice vděční," dodala při sobotní sbírce Kadeřábková.