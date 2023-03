Prohraješ a poběžíš nahý z Neštěmic až do centra krajské metropole. Tak nějak zněla sázka, kterou uzavřel muž středního věku v neděli před polednem v ústeckých Neštěmicích.

Naháč běžel z Neštěmic do centra Ústí, strážníci ho zadrželi. | Foto: MP Ústí nad Labem

Už teď ví, že to asi nebyl úplně dobrý nápad. I když chvíli si mohl připadat jako Rudolf Hrušínský nejmladší, který v legendárním filmu Discopříběh běžel nahý přes náměstí Republiky v Plzni. On tehdy náměstí přeběhl, náš naháč skončil zhruba ve čtvrtině své šestikilometrové pouti. Ústečtí strážníci ho totiž zadrželi poblíž čerpací stanice Benzina v Přístavní ulici v Krásném Březně. Telefonicky jim to někdo oznámil.

Zemřel bývalý ředitel ústecké zoo Bořek Voráč. Přivedl slony i orangutany

„Muž řekl hlídce, že prohrál sázku a že má dojít nahý na Mírové náměstí a zpět do Veslařské ulice v Neštěmicích, kde měl schované své věci,“ řekl zástupce ředitele Městské policie Ústí nad Labem Jan Novotný. Hlídka vtipálka poučila o spáchání přestupku proti veřejnému pořádku, a to vzbuzením veřejného pohoršení, kterého se svým protiprávním jednáním dopustil.

Ples ústecké obchodky byla jedna velké jízda. Podívejte se na naše video

„Strážníci ho převezli k věcem a počkali do doby, než se oblékl a po zadokumentování celé události byl muž středního věku z místa vykázán. Celý případ bude dořešen příslušným správním orgánem,“ dodal Novotný.