Schichtova vila, ubytovna z padesátých let, a vila Hönig ve Vaňově. Dlouhá léta se je snažila Univerzita J. E. Purkyně (UJEP) prodat. Nepodařilo se jí to. Teď je prodává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Využije k tomu elektronickou aukci.

Město má vzhledem k charakteru nemovitostí obavy, aby tu nový vlastník nevybudoval ubytovny pro problémové nájemníky. Nelíbí se to ani lidem z Vaňova. Byli by rádi, kdyby je město koupilo a vybudovalo tu třeba krizové bydlení nebo azylový dům pro matky s dětmi, případně startovací bydlení či domov pro seniory.

Jak popsala mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová, úřad převzal areál s budovami začátkem letošního roku na základě darovací smlouvy uzavřené s UJEP, kterou schválilo Ministerstvo financí. „V souladu se zákonem o majetku státu jsme areál nabídli nejprve ostatním státním institucím. Žádná z nich o něj ovšem neprojevila zájem, a proto nyní hledáme nového majitele ve dvou transparentních elektronických aukcích na webu,“ vysvětlila.

Přesto je tady ještě šance, že by areál mohlo získat město. V to doufají i zdejší obyvatelé. „Člověku, který tu nebydlí, bude jedno, koho sem nastěhuje. My ale roky bojujeme, aby tu život byl snesitelný. Kamiony před dostavbou dálnice, přístav, padající svahy a teď hrozící kšeft s chudobou. Město může ovlivnit, koho sem nastěhuje, když to koupí. Za což bychom opravdu byli rádi,“ řekl předseda spolku Občané Vaňova Július Béreš.

Ideální by tu podle něj byl domov pro seniory. „Pokud vím, atmosféra je tam nádherná, rozlehlý park, pro seniory ideální. Kdyby tam byla školka a azylový dům pro maminky, tak by to bylo naprosto dokonalé a navíc, senioři v Ústí čekají roky na místo v domově. Je to v možnostech města, chce to jen odvahu napřímit správným směrem,“ myslí si Béreš.

Náměstek: Půjdeme se na to podívat

Na to reagoval náměstek ústeckého primátora Pavel Tošovský. „Město má zájem o vhodné domy, které by mohly sloužit k sociálnímu bydlení typu senioři, matky s dětmi v krizi nebo krizové bydlení. Byli bychom velice neradi, aby tu někdo začal kšeftovat s chudobou. Je to jedno z mála čistých a klidných míst v Ústí. Určitě se na to půjdeme podívat,“ slíbil.

Elektronická aukce na prodej Schichtovy vily začne 25. listopadu, minimální cena je stanovena na 19,15 milionu korun. „Nový majitel kromě neobarokní vily významného ústeckého velkoprůmyslníka Heinricha Schichta získá ještě více než 2 hektary pozemků, které jsou součástí zahrady, a také další drobné nemovitosti, jako je například garáž,“ informovala mluvčí Tesařová.

Elektronická aukce na prodej Hönigovy vily se spustí 2. prosince, minimální cena je stanovena na 10,704 milionu korun. Společně s touto vilou, která byla postavena pro ústeckého továrníka Josefa Höniga ve stejném období i slohu jako Schichtova vila, budoucí majitel získá ještě budovu bývalé ubytovny z roku 1956, domek správce a také pozemky, jež jsou součástí zahrady.

Právě tu by město mohlo koupit, zachovat park a upravit pro seniory, matky v krizi a podobně i podle mínění opozičního zastupitele Pavla Vodseďálka (KSČM). „Na to by se daly získat i dotace z ministerstva. Ale při současném krizovém rozpočtu, kde na příští rok očekáváme obrovské propady, a při ohledech na památkáře si nemyslím, že by město mělo peníze i na koupi Schichtovy vily. Ale tu menší s ubytovnou a parkem ano,“ dodal.