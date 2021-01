Koupila ji firma, jejíž jméno a úmysly s budovou budou známy zhruba za měsíc po dokončení obchodu a zveřejnění kupní smlouvy v registru. Její jméno ÚZSVM zatím nezveřejnil. Unikla pouze nepotvrzená informace, že společnost má sídlo na Vysočině.

Naopak sousední, menší vila Hönig s ubytovnou z 50. let minulého století stále zůstává „na ocet“. Její aukce se bude opakovat, zároveň existuje možnost, že by ji například mohlo získat zdarma město. To by se líbilo místním lidem i některým zastupitelům.

Jak informovala mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová, do transparentního výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej Schichtovy vily složili kauce dva zájemci. „Přičemž jeden z nich učinil příhoz ve výši 15,9 milionu korun a stal se tak vítězem,“ sdělila.

Místní lidé jsou rádi, že po letech chátrání konečně budova získala nového majitele. Jen mají trochu obavy, jaké s ní má plány. Určitě by nechtěli, aby zde vyrostla ubytovna pro problémové lidi. „Mrtvá budova je špatná, čekání na to, co s ní jednou bude, ta nejistota, to nedělá dobré ovzduší. Pokud to má vlastníka a ten bude brát v úvahu, že je v prostředí vhodném pro domov seniorů a že má historickou hodnotu pro naše město, budeme jedině rádi,“ myslí si předseda spolku Občané Vaňova Július Béreš.



Úřad nyní vyzve vítěze k podpisu smlouvy. „Jakmile bude podepsána, odešleme ji dle zákona ministerstvu kultury ke schválení,“ popsala Tesařová. Budova je totiž kulturní památkou. Poté by měl kupec zaplatit kupní cenu a úřad smlouvu zveřejnění v registru smluv. Po zaplacení bude následovat návrh na vklad do katastru nemovitostí.

„Jsme rádi, že se nám podařilo pro tuto kulturní památku, která připomíná období významného ústeckého továrníka Heiricha Schichta, najít nového majitele a věříme, že pro ni nalezne smysluplné využití,“ řekla Tesařová. Co se týká vily Hönig, úřad v nejbližší době vyhlásí další kolo výběrového řízení a podrobnější informace zveřejní na webu www.nabidkamajetku.cz. „Věříme, že se nám podaří i pro tuto jedinečnou historickou budovu najít nového vlastníka, který jí vdechne nový život,“ doplnila mluvčí.

Budovy původně patřily Univerzitě J. E. Purkyně. Té se ale téměř dekádu nedařilo je prodat. „Škoda, že třeba Schichtovu vilu před lety nenabídla za tu částku městu, za kterou byla vydražená,“ posteskla si náměstkyně primátora Věra Nechybová (UFO). „Je hodně velká škoda, když budovy, které nesou historii, skončí v soukromých rukou. Co se vily Hönig týká, pokud by s jejím získáním souhlasilo zastupitelstvo, bylo by ideální pro ni najít vhodné využití, nejlépe za dotace. Koneckonců, sociální služby jsou přeplněné,“ poznamenala s tím, že pro sociální účely už město koupilo bývalý univerzitní rektorát na Severní Terase.



Vilu Heinricha Schichta navrhl jeho dvorní architekt Paul Brockard. Továrník ji vystavěl v době vrcholné slávy svého podniku na přelomu dvacátých a třicátých let minulého století, kdy se Schichtovy závody staly spoluzakladateli dodnes existujícího nadnárodního koncernu Unilever. Ústecká firma plnila funkci centrály pro střední a východní Evropu. „Deset let opuštěná stavba, která naposledy sloužila jako vysokoškolské koleje, se v roce 2014 dočkala statutu státem chráněné kulturní památky. Ochrana se vztahuje i na torzo výbavy původních interiérů,“ upozornil ředitel ústeckého muzea Václav Houfek.