Schody do šikmé věže ponesou jména dárců

Ústí nad Labem - Ústecká komunitní nadace získala od dárců téměř půl milionu.

Zpřístupnění šikmé věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v centru Ústí se blíží. Ústecká komunitní nadace momentálně připravuje dokumentaci pro územní a stavební řízení. Ústečané by se tak mohli na vrcholek věže podívat už v příštím roce.

LEHKÁ A JEDNODUCHÁ STAVBA

„V lednu bychom rádi vše podali s cílem získat stavební povolení. Stále věříme tomu, že v roce 2018 bude věž přístupná veřejnosti,“ řekla zástupkyně Ústecké komunitní nadace Kateřina Valešová.

Návrhu podoby zpřístupnění věže se ujal profesor architektury Martin Rajniš. Jak uvedl, jde o lehkou a jednoduchou stavbu, která je vůči všem přátelská. Inspiraci našel v Japonsku.

„Okoukali jsme to na starých japonských stavbách v Kjótu, které nade všechno miluji. Mají tam stovky let staré dřevěné stavby, plně vystavené velmi drsnému klimatu. Konečně tedy přicházíme do Ústí se stavbou, u které nemusíme pochybovat, že nás všechny přežije,“ uvedl Rajniš.

Renomovaný architekt před dvěma týdny otevřel v Jeruzalémě dřevěnou rozhlednu ve tvaru kaktusu.

„Tento unikátní česko-izraelský projekt je nejen symbolickým vyjádřením tradičně vřelých vztahů obou zemí v rovině politické, ekonomické i kulturní, ale i největší kulturní akcí od znovuobnovení diplomatických vztahů mezi zeměmi v roce 1990. Jeho stavba byla možná nejen díky přispění obou států, ale z 50 procent i díky podpoře mnoha skvělých lidí a firem,“ zmínil Rajniš s tím, že peníze se stále ještě vybírají.

Podobným způsobem shánějí peníze i v Ústí. „Od 21 dárců, které jsme cíleně oslovili nebo kteří se nám přihlásili sami, jsme získali 470 tisíc korun. Spustíme i veřejnou sbírku, a to ve chvíli, kdy budeme mít stavební povolení. Doufáme, že to nastane v prvním čtvrtletí roku 2018,“ podotkla Valešová.

KROK ZA 25 TISÍC

Nebylo prý jednoduché, aby celý projekt zpřístupnění šikmé věže vyhověl požadavkům památkářů či hasičů. „Z našeho pohledu bylo v projektu mnoho změn, nicméně vizuální stránka venkovní věže od pana profesora Rajniše zůstala víceméně stejná,“ dodala Valešová.

Věž bude mít zhruba 360 schodů, adopce jednoho vyjde na 25 tisíc korun. První schod si zakoupil ústecký zastupitel a filantrop Martin Hausenblas.

„Šel jsem příkladem. Na každém schodu bude uvedené jméno dárce, vznikne tak komunita 360 lidí, kteří po letech přijdou se svými vnoučaty a řeknou jim: Vidíte, na tomto jsem se podílel. Šikmá věž má potenciál stát se velkým návštěvnickým lákadlem,“ připomněl Hausenblas.

Kostelní věž v Ústí je nejšikmější věží v Česku a čtvrtou nejšikmější v Evropě. Za druhé světové války ji zasáhla letecká puma, věž se ve svém vrcholu vychýlila od vertikály o dva metry. Při bombardování rovněž spadla původní schodišťová přístavba, po které se do věže chodilo.