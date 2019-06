Před hlasováním se strhla vášnivá, asi hodinová diskuse. Opoziční zastupitelé se zajímali, kolik bude stát rekonstrukce pro potřeby města, případně co bude univerzita s utrženými penězi dělat a zda by bylo možné cenu snížit.

Letošní projednávání bylo už v pořadí druhé. Naposledy se mu zastupitelé věnovali minulý rok, kdy Ústí nad Labem vedlo hnutí UFO. Tehdy ale odkoupení odmítli. Letos přes své připomínky souhlasila s odkoupením i opozice, ač kladla důraz na zlevnění nabídky. „Územní plán znemožňuje přestavbu tohoto objektu na bydlení. To prodej areálu komplikuje,“ řekl například zastupitel Martin Krsek (PRO! Ústí) s tím, že město odkoupením budovy univerzitě vytrhne trn z paty. Domnívá se totiž, že cena nemovitosti bude klesat, pokud ji město nyní nekoupí. Podle něj totiž o ni nebude mít zájem ani soukromý investor.

Na to reagoval rektor UJEP Martin Balej. „Pokud mám znalecký odhad na 61 milionů korun, nemohu ho prodat levněji, protože bych pak skončil ubytován na státní náklady. Budovu nakonec opustíme, stane se pro nás zbytným majetkem a bude postupem času chátrat,“ vysvětlil Balej. „Peníze z prodeje chceme použít na stavbu fakulty zdravotnických studií v areálu Masarykovy nemocnice, vyjednáváme s jejím vedením o stavbě parkovacího domu, který tam chybí,“ dodal.

Možná nové byty

Náměstek primátora Tomáš Vlach (ANO 2011) oznámil, že stavba by po dílčích přestavbách mohla nabídnout 167 bytů. „Byly by k dispozici různým lidem, které v Ústí hledají bydlení. Matky s dětmi, senioři. Prošel jsem všechny naše domovy pro seniory a ptal se, kolik žadatelů by mohlo v rektorátu bydlet. Překvapilo mne, že třeba na Severní Terase je balík žádostí těch, co by o tuto formu ubytování měli zájem. Odkoupením Ústí konečně získá svůj bytový fond,“ poznamenal.

Zastupitel UFO Jiří Madar připomenul, že po převzetí budovy městem budou její část využívat nájemci s celkovým ročním nájmem 444 tisíc korun. UJEP bude nadto ještě další dva roky do dostavby kampusu na Klíši využívat dvě patra. Ústí bude platit roční nájemné zhruba 2,1 milionu korun. „Tento výnos můžeme získat i v dalších letech, než kompletně obsadíme i zatím neobydlená patra. Zahoďme žabomyší války,“ nabádal.

Dle současných odhadů bude přestavba stát kolem 100 milionů korun. Areál obsahuje i lukrativní pozemky, tělocvičny, bývalou menzu, dvě auly, konferenční sály, kanceláře, nabízí tedy podle vedení města velké možnosti. Upozornila na to poslankyně a ústecká radní Eva Fialová (ANO 2011), která naznačila, že do budoucna bude na přestavbu možné získat různé státní dotace.

„Informovala jsem se na ministerstvech pro místní rozvoj, školství nebo sociálních věcí. Díky tomu, že ta budova má velké možnosti využití, lze dotace i kombinovat. Lze tu třeba vytvořit pracovní místa na dvě, tři hodiny denně pro maminky samoživitelky. Senioři jim mohou ohlídat děti a další,“ popsala.

Ředitel Domu dětí a mládeže Jan Eichler na to reagoval s tím, že budoucím obyvatelům a nájemcům mohou v rektorátu leccos nabídnout. „Můžeme už dnes poskytnout aktivity pro seniory i maminky s dětmi. Koneckonců, proč uvažovat tak, že to opravíme najednou. Lze to dělat dílčím způsobem, postupně,“ dodal.