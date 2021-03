I když při minulém sčítání vyplynulo, že Ústecký kraj je na štíru se vzdělaností, statistici věří, že většina lidí u nás bez problému zvládne naklikat, co bude potřeba. „Teď se spousta věcí dělá on-line, vybavení domácností počítači je dostatečné. A kdo nemá počítač, má ve velké většině alespoň mobil,“ připomíná krajská gestorka sčítání Eva Řezáčová s tím, že lidem, kteří to nezvládnou, nabízejí statistici od 17. dubna do 11. května vyplnění klasického listinného formuláře.

Umožníte lidem sečíst se bez kontaktu s vašimi pracovníky. Jak to bude fungovat?

Založili jsme stránky www.scitani.cz a k dispozici je také mobilní aplikace Sčítání21. Člověk se přihlásí například číslem platného osobního dokladu vydaného Českou republikou a může vyplnit údaje i za ostatní členy své rodiny.

Myslíte i na ty, kteří s technologiemi nejsou velcí kamarádi?

Poradit se lidé už teď mohou od 8 do 22 hodin na linkách kontaktního centra 840 30 40 50 a 253 253 683 nebo přes e-mailovou adresu dotazy@scitani.cz, a to i v angličtině a ruštině. A od 17. dubna do 11. května bude možné sečíst se pomocí listinného formuláře.

Sčítání 2021Zdroj: Deník

A co imobilní lidé? Vyrazíte za nimi?

Do hromadných ubytovacích zařízení, jako jsou nemocnice, domovy pro seniory, léčebny dlouhodobě nemocných a další, vyrazíme. S tím nám jenom v Ústeckém kraji pomůže 156 sčítacích komisařů zajištěných Českým statistickým úřadem.

Eva Řezáčová z ústeckého ČSÚZdroj: Deník/Jaroslav BalvínJak dlouho trvá připravit takovou akci?

Několik let. Sčítání předchází celá řada příprav zahrnující i kontrolu území. Samotný proces byl několik měsíců předem otestován také zkušebním sčítáním vzorku obyvatel, kteří se zapojili dobrovolně.

Co jsme se o našem kraji dozvěděli při minulém sčítání?

Měli jsme druhý nejvyšší podíl obyvatel se základním vzděláním včetně neukončeného. A zároveň druhý nejnižší počet lidí s úplným středoškolským a vysokoškolským vzděláním, a to po Karlovarském kraji.

To není moc dobrá vizitka. Co vyplynulo dál?

Byly tu nejstarší obydlené rodinné domy, průměrně stály 62 let. Po Moravskoslezském kraji jsme měli nejvíc bytů v družstevním vlastnictví, po Praze nejvíc neobydlených bytů. Věkově jsme na tom docela dobře, v kategorii 0-14 let jsme byli čtvrtí. Patříme tedy mezi kraje s nejnižším věkovým průměrem 42,2 roku.

K čemu čísla z roku 2011 posloužila?

Data o dojížďce lidí do zaměstnání a škol využili například pracovníci odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu: koncem roku 2020 zavedli přímou autobusovou linku mezi Ústím a Jílovým u Děčína. Ta do té doby nebyla, přitom zde byla frekvence dojíždění vysoká. Město Děčín využilo naše data o struktuře vlastníků bytového fondu, ústecký magistrát zase díky nim zmapoval počet vhodných bytů pro bydlení.

Jak ovlivnila podobu letošního sčítání epidemie?

Upravili jsme některé procesy tak, abychom dodrželi nejpřísnější hygienické podmínky a kontakt se sčítacími komisaři byl minimální. Nejjednodušší a nejbezpečnější je vyplnění sčítacího formuláře on-line. To bylo možné už při sčítání v roce 2011, kdy však musel domácnost navštívit komisař s formulářem. Tam byl kód, jímž jste se mohl přihlásit k on-line sčítání.

Budou se lidé chtít „samosčítat“?

Myslím si, že on-line sčítání bude první volbou, aby lidé co nejvíc minimalizovali kontakt s komisaři. Teď se spoustu věcí dělá on-line, vybavení domácností počítači je dostatečné. A kdo nemá doma počítač, má ve velké většině aspoň mobilní telefon.

Co víme o Ústeckém kraji díky statistickým údajům?



- Hned po Praze a Karlovarském kraji tu žije nejvíce lidí ve městech.

- V mezikrajském srovnání tu je málo seniorů.

- U mužů panuje nejnižší naděje dožití vysokého věku.

- Vyrábí se tu víc než jedna čtvrtina elektřiny z celé ČR.

- Hned po Jihočeském kraji máme nejvíc zvlášť chráněných území, hlavně na Děčínsku.