Český statistický úřad (ČSÚ) zatím obdržel více než 2,6 milionu elektronických sčítacích formulářů. V Ústeckém kraji jsou nejaktivnější obce Rochov na Litoměřicku, Žim a Ledvice na Teplicku.

Elektronicky sečíst se můžete na stránce scitani.cz.

„Na opačné straně žebříčku je Loučná pod Klínovcem, Staňkovice a Merboltice,“ uvedla Jolana Voldánová, mluvčí Sčítání 2021.

Statistici zveřejnili počet zatím odeslaných elektronických sčítacích formulářů na sto bytů za každou obec. Z těchto údajů lze vyčíst, jak aktivně se jednotlivá sídla do sčítání zapojují.

Top 10 nejaktivnějších obcí v Ústeckém kraji



Odeslané formuláře na 100 bytů:



Za jeden byt je možné odeslat více než jeden formulář, uvedený ukazatel tak nepředstavuje podíl sečtených bytů v dané obci.

Sčítání 2021 probíhá do 11. května. Od 17. dubna začnou sčítací komisaři roznášet listinné formuláře do domácností, které se nesečetly on-line, a to v předem oznámených termínech. „Kvůli ochraně zdraví a s ohledem na současnou situaci s covid-19 budou komisaři předávat formuláře před domem. Ti, kdo se do té doby nesečtou, si tak budou moci vybrat, zda vyplní elektronický formulář či využijí jeho listinnou formu,“ uvedla mluvčí Voldánová.

ČSÚ doporučuje využívat elektronický formulář, neboť jeho vyplnění je snadné, rychlé a zcela bezkontaktní, z epidemického hlediska tak naprosto bezrizikové.

Kompletní přehled po obcích Ústeckého kraje



Data zveřejněná 12. dubna



Rochov (LT) 69,1

Žim (TP) 66,7

Ledvice (TP) 64,2

Blatno (CV) 63,3

Lovečkovice (LT) 63,2

Oleško (LT) 62,2

Vchynice (LT) 61,6

Všehrdy (CV) 0,7

Chlumec (UL) 60,7

Vysoká Pec (CV) 60,5

Přestanov (UL) 60,3

Málkov (CV) 59,8

Libotenice (LT) 59,7

Vlastislav (LT) 59,7

Telnice (UL) 59,3

Most (MO) 59,3

Račetice (CV) 59,3

Černovice (CV) 59,1

Kladruby (TP) 59,1

Droužkovice (CV) 59,0

Dobroměřice (LN) 58,0

Čížkovice (LT) 58,0

Hrobčice (TP) 57,9

Vědomice (LT) 57,5

Jenčice (LT) 57,5

Píšťany (LT) 57,4

Meziboří (MO) 57,3

Ústí nad Labem (UL) 56,7

Žabovřesky nad Ohří (LT) 56,4

Klášterec nad Ohří (CV) 56,4

Chuderov (UL) 56,2

Křesín (LT) 56,1

Klíny (MO) 56,0

Tisá (UL) 55,9

Lovosice (LT) 55,4

Březno (CV) 55,1

Kadaň (CV) 55,1

Osek (TP) 54,7

Labská Stráň (DC) 54,6

Domašín (CV) 54,5

Litoměřice (LT) 54,5

Františkov nad Ploučnicí (DC) 54,5

Otvice (CV) 54,4

Skršín (MO) 54,3

Jirkov (CV) 54,3

Velké Březno (UL) 54,3

Braňany (MO) 54,2

Ludvíkovice (DC) 54,2

Háj u Duchcova (TP) 53,9

Chomutov (CV) 53,9

Volevčice (MO) 53,8

Chabařovice (UL) 53,6

Staňkovice (LN) 53,6

Želenice (MO) 53,4

Vrskmaň (CV) 53,4

Proboštov (TP) 53,3

Patokryje (MO) 53,3

Úpohlavy (LT) 53,3

Žatec (LN) 53,2

Roudnice nad Labem (LT) 53,2

Strupčice (CV) 53,1

Blažim (LN) 53,0

Bohušovice nad Ohří (LT) 53,0

Měrunice (TP) 52,9

Louny (LN) 52,8

Křimov (CV) 52,8

Mariánské Radčice (MO) 52,7

Velemín (LT) 52,5

Spořice (CV) 52,4

Výsluní (CV) 52,2

Okounov (CV) 52,1

Jílové (DC) 52,1

Libouchec (UL) 52,0

Bžany (TP) 52,0

Chbany (CV) 51,9

Obora (LN) 51,9

Horní Beřkovice (LT) 51,9

Břvany (LN) 51,8

Ryjice (UL) 51,7

Teplice (TP) 51,7

Ploskovice (LT) 51,6

Hrobce (LT) 51,6

Kozly (LN) 51,6

Malé Březno (MO) 51,5

Rumburk (DC) 51,5

Štětí (LT) 51,5

Litvínov (MO) 51,4

Řehlovice (UL) 51,4

Evaň (LT) 51,3

Blšany u Loun (LN) 51,3

Újezdeček (TP) 51,1

Nová Ves v Horách (MO) 51,1

Korozluky (MO) 51,1

Úherce (LN) 50,9

Dolní Zálezly (UL) 50,8

Klapý (LT) 50,8

Lahošť (TP) 50,5

Kalek (CV) 50,4

Vršovice (LN) 50,4

Hora Svatého Šebestiána (CV) 50,3

Velké Chvojno (UL) 50,3

Nové Dvory (LT) 50,3

Povrly (UL) 50,2

Terezín (LT) 50,0

Záluží (LT) 50,0

Sedlec (LT) 50,0

Malšovice (DC) 50,0

Podbořany (LN) 49,9

Horní Jiřetín (MO) 49,8

Stebno (UL) 49,8

Hora Svaté Kateřiny (MO) 49,7

Radovesice (LT) 49,7

Místo (CV) 49,7

Křešice (LT) 49,6

Podsedice (LT) 49,5

Lišnice (MO) 49,5

Černouček (LT) 49,4

Pesvice (CV) 49,3

Světec (TP) 49,2

Bystřany (TP) 49,2

Lišany (LN) 49,2

Kleneč (LT) 49,2

Srbice (TP) 49,1

Lukov (TP) 49,1

Žitenice (LT) 49,0

Děčín (DC) 49,0

Libočany (LN) 48,9

Lužice (MO) 48,9

Arnoltice (DC) 48,9

Sulejovice (LT) 48,8

Čeradice (LN) 48,8

Všestudy (CV) 48,6

Trmice (UL) 48,6

Žalhostice (LT) 48,6

Boleboř (CV) 48,5

Liběšice (LT) 48,4

Modlany (TP) 48,3

Rokle (CV) 48,3

Mlékojedy (LT) 48,2

Údlice (CV) 48,2

Černčice (LN) 48,1

Mikulov (TP) 48,0

Bořislav (TP) 47,9

Michalovice (LT) 47,8

Chřibská (DC) 47,8

Louka u Litvínova (MO) 47,5

Dolní Habartice (DC) 47,2

Bynovec (DC) 47,1

Huntířov (DC) 47,1

Bílina (TP) 47,1

Polerady (MO) 47,1

Petrovice (UL) 46,9

Pětipsy (CV) 46,9

Dubí (TP) 46,9

Lom (MO) 46,9

Jiříkov (DC) 46,8

Chlumčany (LN) 46,7

Žalany (TP) 46,7

Holedeč (LN) 46,7

Krupka (TP) 46,7

Habrovany (UL) 46,5

Duchcov (TP) 46,4

Košťany (TP) 46,3

Jeníkov (TP) 46,3

Výškov (LN) 46,3

Dušníky (LT) 46,3

Varnsdorf (DC) 46,2

Třebenice (LT) 46,2

Nezabylice (CV) 46,2

Bříza (LT) 46,2

Prackovice nad Labem (LT) 46,2

Homole u Panny (UL) 46,1

Benešov nad Ploučnicí (DC) 46,0

Brandov (MO) 46,0

Lukavec (LT) 45,9

Český Jiřetín (MO) 45,8

Perštejn (CV) 45,7

Trnovany (LT) 45,7

Růžová (DC) 45,6

Hrušovany (CV) 45,6

Vilémov (CV) 45,6

Vilémov (DC) 45,5

Miřejovice (LT) 45,5

Malečov (UL) 45,3

Havraň (MO) 45,3

Libochovice (LT) 45,2

Dobkovice (DC) 45,0

Tašov (UL) 45,0

Bílence (CV) 45,0

Hrob (TP) 44,7

Drahobuz (LT) 44,7

Lhotka nad Labem (LT) 44,6

Veltěže (LN) 44,6

Vejprty (CV) 44,5

Cítoliby (LN) 44,4

Markvartice (DC) 44,4

Račice (LT) 44,4

Malé Žernoseky (LT) 44,4

Libkovice pod Řípem (LT) 44,3

Lenešice (LN) 44,3

Horní Podluží (DC) 44,2

Malé Březno (UL) 44,1

Brňany (LT) 43,9

Kryry (LN) 43,9

Rtyně nad Bílinou (TP) 43,7

Brozany nad Ohří (LT) 43,7

Tuchořice (LN) 43,6

Třebušín (LT) 43,6

Račiněves (LT) 43,6

Dobříň (LT) 43,5

Kyškovice (LT) 43,4

Zabrušany (TP) 43,3

Travčice (LT) 43,2

Kamýk (LT) 43,2

Raná (LN) 42,9

Česká Kamenice (DC) 42,8

Krabčice (LT) 42,7

Dobrná (DC) 42,7

Očihov (LN) 42,5

Bečov (MO) 42,5

Lkáň (LT) 42,4

Kámen (DC) 42,4

Mnetěš (LT) 41,9

Kostomlaty pod Milešovkou (TP) 41,8

Liběšice (LN) 41,8

Velemyšleves (LN) 41,7

Smolnice (LN) 41,6

Chodovlice (LT) 41,6

Postoloprty (LN) 41,5

Levín (LT) 41,4

Straškov-Vodochody (LT) 41,4

Panenský Týnec (LN) 41,4

Mšené-lázně (LT) 41,3

Nová Ves (LN) 41,3

Chodouny (LT) 41,3

Hlinná (LT) 41,1

Velká Bukovina (DC) 41,0

Chotěšov (LT) 41,0

Obrnice (MO) 40,9

Ohníč (TP) 40,8

Radonice (CV) 40,6

Dlažkovice (LT) 40,6

Snědovice (LT) 40,4

Blatno (LN) 40,3

Novosedlice (TP) 40,3

Úštěk (LT) 40,2

Srbská Kamenice (DC) 40,1

Hřensko (DC) 40,0

Hoštka (LT) 39,8Opočno (LN) 39,7

Chotiměř (LT) 39,7

Bělušice (MO) 39,6

Verneřice (DC) 39,6

Horní Habartice (DC) 39,6

Libořice (LN) 39,6

Bitozeves (LN) 39,5

Vrbičany (LT) 39,4

Bechlín (LT) 39,3

Doubice (DC) 39,2

Malá Veleň (DC) 39,2

Libochovany (LT) 39,2

Třebívlice (LT) 39,2

Lubenec (LN) 39,1

Šluknov (DC) 39,1

Peruc (LN) 39,1

Krásný Dvůr (LN) 39,1

Vražkov (LT) 39,1

Jimlín (LN) 39,0

Přestavlky (LT) 39,0

Nové Sedlo (LN) 38,9

Polepy (LT) 38,9

Měcholupy (LN) 38,9

Býčkovice (LT) 38,8

Vrbno nad Lesy (LN) 38,7

Mikulášovice (DC) 38,7

Hříškov (LN) 38,5

Vrutice (LT) 38,5

Martiněves (LT) 38,3

Vroutek (LN) 38,1

Slatina (LT) 38,1

Dolní Poustevna (DC) 38,0

Libědice (CV) 37,7

Líšťany (LN) 37,6

Veselé (DC) 37,6

Černiv (LT) 37,5

Hostomice (TP) 37,3

Chudoslavice (LT) 37,3

Počedělice (LN) 37,2

Lipno (LN) 37,2

Těchlovice (DC) 37,1

Kunratice (DC) 37,1

Děčany (LT) 37,0

Velký Šenov (DC) 36,9

Ctiněves (LT) 36,8

Vrbice (LT) 36,6

Zbrašín (LN) 36,6

Siřejovice (LT) 36,5

Blšany (LN) 36,4

Dolní Podluží (DC) 36,3

Budyně nad Ohří (LT) 36,2

Kovářská (CV) 36,0

Horní Řepčice (LT) 36,0

Petrohrad (LN) 35,8

Rybniště (DC) 35,7

Chraberce (LN) 35,7

Doksany (LT) 35,3

Moldava (TP) 35,2

Toužetín (LN) 35,0

Velké Žernoseky (LT) 34,8

Brodec (LN) 34,5

Kostomlaty pod Řípem (LT) 34,5

Pnětluky (LN) 34,5

Žiželice (LN) 34,3

Zubrnice (UL) 33,9

Hřivice (LN) 33,5

Krásná Lípa (DC) 33,4

Malíč (LT) 33,3

Valkeřice (DC) 33,2

Ročov (LN) 33,1

Jiřetín pod Jedlovou (DC) 33,0

Koštice (LN) 32,8

Černěves (LT) 32,8

Heřmanov (DC) 32,7

Slavětín (LN) 32,6

Chotiněves (LT) 32,5

Domoušice (LN) 32,3

Dolánky nad Ohří (LT) 32,3

Chožov (LN) 32,3

Libčeves (LN) 32,2

Staré Křečany (DC) 31,3

Židovice (LT) 31,2

Měděnec (CV) 31,0

Janská (DC) 31,0

Nepomyšl (LN) 30,8

Starý Šachov (DC) 30,4

Kryštofovy Hamry (CV) 30,3

Lipová (DC) 30,1

Mašťov (CV) 30,0

Veliká Ves (CV) 29,6

Zálužice (LN) 29,5

Jetřichovice (DC) 27,9

Želkovice (LN) 27,7

Deštnice (LN) 27,5

Vinařice (LN) 27,4

Keblice (LT) 27,2

Brzánky (LT) 27,1

Kytlice (DC) 27,0

Janov (DC) 23,8

Podbořanský Rohozec (LN) 23,2

Žerotín (LN) 23,1

Lobendava (DC) 21,5

Merboltice (DC) 21,5

Staňkovice (LT) 17,4

Loučná pod Klínovcem (CV) 11,0



