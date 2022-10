Vstup na stadion bude pouze jedním hlavním vchodem z parkoviště vedle zimního stadionu. Po odbavení u vstupu se návštěvník může pohybovat volně po areálu vytvořeném ploty.

Situační plánek ústeckého zimního stadionu ke koncertu Scooter, který proběhne v pátek 7. října 2022.Zdroj: Karel Honsa

V areálu budou umístěny stánky s občerstvením a merchem (propagační předměty kapely – trička, CD atd.). Po otevření vstupů do haly, se návštěvníci mohou volně pohybovat již bez kontroly mezi svými sektory a areálem. Pokladna je umístěna u hlavního vchodu, vstupní vchody jsou označeny podle sektorů.



Na parkoviště je přísný zákaz vjezdu – mimo držitelů vjezdových karet. Vstup do areálu bude otevřen od 16:00 hodin – návrat do arealu po jeho opuštění není možný. Vstup do haly bude otevřen v 18:00 hodin, zahájení v 19:00 / DJ´s /, vystoupení Scooter ve 21:00 hodin. Konec 22:30.