Ústí nad Labem /ANKETA/ – Dopravní podnik spustí anketu o sedačkách. Opozice si klepe na čelo.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech

Chcete plastové sedačky, nebo látkové potahy? Dáte přednost pohodlí, nebo vyšší hygieně? Na to se v anketě na své facebookové stránce zeptá ústecký dopravní podnik cestujících.



Předtím plastové sedačky na zkoušku instaluje do jednoho trolejbusu. Odpovědi, které na sociální síti už teď dostává, nejsou příliš lichotivé. Jedni poukazují, že ještě nefunguje elektronické odbavení. Další na zastaralý vozový park nebo černé pasažéry. Nepohodlné plastové sedačky jsou pro mnohé už jen třešinkou na dortu.



V dopravním podniku si přitom ale myslí, že anketa rozpoutá velkou diskusi. „Co člověk, to jiný názor a odlišná zkušenost z jiných měst, států a podobně. Pro někoho jsou komfortní sedačky s látkou, pro někoho to budou zase ty plastové,“ poznamenal ředitel dopravního podniku Libor Turek.

Podle něj se budou lépe udržovat sedačky z plastu a cestující na první pohled uvidí, na co si sedají. Jsou ovšem tací, co anketu jako moc dobrý nápad nevidí.



„Není nad to plýtvat penězi na nesmyslné argumenty, předražené věci a testování zbytečností. Člověk si pak nějakou obyčejnou věc několikanásobně přeplatí,“ kritizoval například uživatel Facebooku Ondra Paul.



V debata o sedačkách ovšem padly i jiné připomínky. Diskutující Jiří Pudix třeba navrhuje zrušit tlačítka na otvírání dveří. „To je mnohem horší než sedačky, na to sáhne celý Ústí holým prstem. Dobrý jenom na šíření žloutenky,“ kritizoval.

Takhle to vidí dopravní podnik





Další navrhuje zimní a letní busy, aby prý v zimě nemrzly hýždě a v létě nevlhly potem. Jiní zase, hlavně na lince číslo 57, chtějí sedačky sundat úplně.

Podnik podle své mluvčí Jany Dvořákové k anketě přistoupil z několika důvodů. Například kvůli stížnostem na nalepené žvýkačky či výkaly. Dopravce by pro cestující raději instaloval lépe udržovatelné a hygienicky čisté sedačky.



„Omyvatelné plastové sedačky by nám umožnily je při každém úklidu očistit a vydezinfikovat. Stejně tak cestující bude mít možnost si sedačku případně sám jednoduše a pohodlně očistit před usednutím. Frekvence cestujících je velká, preferujeme čistotu a hygienu,“ uvedla mluvčí společnosti Jana Dvořáková.

Ústecká opozice, například Jan Hrouda z hnutí Pro! Ústí, se ovšem domnívá, že navzdory vyjádřením o hygieně je otázka sedaček podružná a kroutí nad ní hlavou. „Nevím, jestli by zrovna tohle měla řešit veřejnost. Když vzhled, tak mě spíš rozčiluje, že některé busy jsou polepené od shora dolů a z vozu je pak temná rakev,“ poukázal.

Spíš než údržby nadhodil otázky praktičnosti. „V Německu je tlačítko otvírání ve výši očí přímo na dveřích, ne jak u nás někde na boku. Cestující kolikrát nevědí, kde hledat. Nemluvě o stále nefunkčním elektronickém odbavovacím systému,“ uvedl Hrouda.

I náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS) si myslí, že spíš než sedačky je důležité, jaké máme v Ústí busy. Zda jsou třeba ekologicky šetrné. „O což se snažíme. Nicméně si myslím, že leckdo může brát typ sedaček jako velmi důležitý,“ dodal.