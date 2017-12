Šéfka krajské hygieny: Ochrana před žloutenkou typu A? Mytí rukou a očkování

Ústí nad Labem /ROZHOVOR/ - Hygienici evidují už 289 případů onemocnění žloutenkou typu A. V krajském městě je to nejvíce v Krásném Březně, Mojžíři, Trmicích a Předlicích. Virus „řádí“ především ve vyloučených lokalitách.

Ředitelka Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem Lenka Šimůnková.Foto: Deník/Janni Vorlíček

Podle ředitelky Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem Lenky Šimůnkové touto chorobou onemocněli především obyvatelé sociálně vyloučených lokalit, ve kterých panují otřesné hygienické podmínky. Přitom právě dodržování elementárních pravidel hygieny by výrazně přispělo k zastavení epidemie.

„Mýt si ruce před jídlem, před přípravou potravin, před tím, než si člověk zapálí cigaretu. Virus proniká do těla ústy. Proto je nejlepší ochranou si před každou takovou činností umýt ruce. Nemocný vylučuje virus stolicí a tak se další člověk nemůže nakazit pitím ze stejné sklenice nebo použitím stejného příboru. Abyste onemocněli, musel by se vám dostat do úst fekálně znečištěný předmět,“ říká Šimůnková.

Kolik případů evidujete aktuálně a kde?

K 24. listopadu evidujeme od začátku letošního roku 289 případů onemocnění. V Ústí nejvíce v Krásném Březně, Mojžíři, Trmicích a Předlicích především ve vyloučených lokalitách.

Proč se nemoc stále šíří? Přišli jste na to, co situaci komplikuje?

Často neutěšené podmínky bydlení. Majitelé domů se o své nemovitosti nestarají, neteče voda, jsou ucpané odpady. V takových podmínkách lze jen těžko dodržovat zásady hygieny rukou. Přitom je mytí rukou nejlepší prevence. Což dokazuje, že po celou dobu trvání epidemie neonemocněl nikdo ani v jedné škole, do nichž docházely nemocné děti.

Jak se tato nemoc léčí? Pamatuji si, že byla nutná hospitalizace, karantény, dlouhé měsíce jaterních diet a podobně. Jak je to dnes?

Je to především klidový režim a jaterní dieta. U dětí má onemocnění lehký průběh, protože nemají játra zatížená alkoholem nebo léky. Proto bývá často virový zánět jater typu A u dětí bez příznaků a ty jsou pak zdrojem onemocnění. Nikdo netuší, že jsou zrovna infekční. Po prodělání onemocnění bývá imunita celoživotní a již nemůže nikoho dalšího ze svého okolí nakazit.

Jak by se měli chovat lidé, v jejichž rodině či zaměstnání se nemoc vyskytla?

Jak vypadají opatření nařízená ve školách či na pracovištích?

Vyčlenění samostatných toalet, dezinfekce klik, baterií i dalších předmětů a povrchů WC. Mytí a dezinfekce rukou, zákaz společných akcí spojených s ubytováním, stravováním nebo plaváním. Opatření na pracovištích nařizujeme pouze v potravinářských provozech, aby se virus nezanesl do potravin a jsou obdobná jako ve školách. Potravináři jsou vyloučení z práce. Tato opatření nařizujeme po dobu 50 dní, což je maximální inkubační doba virového zánětu jater typu A.

Jsou vhodné návštěvy veřejných akcí, bazénů, MHD a podobně?

Je vhodné takové aktivity omezit, ale když budu myslet na čistotu rukou, nemůžu se nakazit.

Jak by se měli chovat lidé, aby žloutenku nedostali?

Mýt si ruce. Očkování. Očkovací látka je připravena z usmrcených virů, nemá nežádoucí účinky a nemůže zhoršit průběh onemocnění. Použít ji nemohou pouze lidé alergičtí na očkování. Výhodou očkování je i to, že očkovanému žádná protiepidemická opatření nenařizujeme ani nezakazujeme žádné sportovní či společenské aktivity. Mrzí mne, když děti brečí, že nemůžou jet na sportovní soustředění nebo taneční soutěž, na které se těšily.

Kolik typů žloutenky existuje a jaký je rozdíl v léčení?

VHA, VHB, VHC, VHD, VHE. Přenosná vodou a potravinami je A a E. Pohlavním stykem, krví a používáním společných jehel B, C, D. Díky povinnému očkování výskyt VHB výrazně poklesl. Toto onemocnění má závažný průběh a někdy bývá následkem chronická VHB, cirhóza i rakovina jater. Velmi obtížně se také léčí VHC, o které se dá tvrdit, že je nemocí především injekčních uživatelů drog. Proti VHC bohužel očkování neexistuje.