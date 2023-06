Nejtěžší to mají studenti od patnácti do osmnácti let. Většinou jenom paběrkují to, co nikdo dělat nechce, nebo seženou jen jedno až dvoudenní přivýdělky „za málo“. Dobrý přivýdělek je o náhodě a o štěstí. Příkladem takové příležitostné a nepříliš chtěné práce může být pořadatelská služba. Šestnáctiletá studentka, jejíž jméno si nepřáli rodiče zveřejnit, přijala nabídku na pořadatelskou službu během open air představení na hradě Střekově.

„Známý mi dva dny před akcí napsal SMS. Můj věk nevadil, chyběli lidi, protože to bylo na dlouhou dobu během víkendu a za málo peněz. Soubor prodlužoval představení a my to potom museli uklidit. Práce začala už ráno, samotný muzikál se hrál až od osmi hodin večer. Domů mě dovezli někdy v jednu v noci. Dostala jsem za to jen tisícovku, mohl taky přidat alespoň pět stovek. Všechno bez smlouvy a bez právního zajištění, a to jsem tam byla zhruba devatenáct hodin v kuse. Hlídali jsme a počítali sedm stovek židlí,“ líčila.

Přivýdělek nebo brigádu čas od času potřebuje i Ústečanka Věra. Překročila už věk pětačtyřicet a nemůže z rodinných důvodů nastoupit na stálý úvazek. „Dřív se dalo dělat brigádu všude možně. V expedici pivovaru, jezdila jsem na chmel, chodila do tiskárny do expedice a podobně. Ale dneska je prostě nesehnatelná, maximálně přes známé. Moje zkušenost třeba s Amazonem, že jdete na tři měsíce před Vánoci, když je nával zakázek, není moc dobrá. Sice vám dají na výběr, že můžete brigádně jen v určité dny, které si vyberete. Ale když tam dojedete, dozvíte se, že jsou ty dny plné a musíte jindy. Nakonec tam lítáte jak hadr na holi a každý se po vás vozí. Když mi před časem volali, odmítla jsem,“ popsala svou zkušenost z let minulých.

Na druhou stranu mají problém sehnat lidi i společnosti, které brigádu nabízejí. Brigádu, práci na zkrácený úvazek nebo přivýdělek lze najít třeba v nabídce personální agentury Randstad, která má svou pobočku i v Ústí nad Labem. Mimo to v okrese podle webové nabídky nabízí patnáct různých pracovních pozic i na stálý úvazek. „Většinou máme zakázky na brigády od výrobních společností. Bývá to obvyklý požadavek na vykrytí dovolených v letním období. Nebývá to ale na týden. Někdy na patnáct dní, jindy na měsíc. Kromě prázdnin hledají dočasné pracovníky i v období srpen, září, říjen. Není to ale pro nezletilé nebo pro středoškolské studenty, jelikož pracují na směny a mládež nesmí pracovat v noci nebo v ztížených podmínkách. Kupodivu máme docela dost nabídek, ale panuje menší zájem ze strany brigádníků. Nezletilí se nám samozřejmě hlásí také, ale jejich uplatnění vidím spíš v cestovním ruchu,“ poradila vedoucí ústecké pobočky agentury Alena Zahrádková.

Když budete pátrat na webu, zjistíte, že letní brigádu nyní nabízí na Ústecku Česká pošta, nebo firmy, které zrovna provádí inventury. Obě práce jsou náročné na čas, někdy přes noc a se směnou minimálně na dvanáct hodin. Podle informací z Úřadu práce lze najít nejvyšší podíl nezaměstnaných během května zrovna v Ústeckém kraji, celkem 5,3 procenta. S příchodem prázdnin se podle mluvčí úřadu Kateřiny Beránkové objevují i v jejich evidenci nabídky letních brigád. Zaměstnavatelé prý ale většinou hledají krátkodobé pracovníky prostřednictvím inzerce, pracovních portálů, sociálních sítí nebo přes známé svých kmenových zaměstnanců.

„Naším prostřednictvím zaměstnavatelé momentálně nabízejí především sezónní brigádnická místa. Mají zájem o pomocné síly v pohostinství, gastronomii, prodejnách, pomocníky ve výrobě, v rekreačních resortech pokojské, číšníky, servírky. Případně na koupalištích, obsluhu stánkového prodeje, uklízeče nebo pracovníky v lesnictví či zahradnictví,“ dodala.

