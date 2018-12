Ústí nad Labem - Těsně po půlnoci na Štědrý den si ústečtí strážníci připsali poměrně kuriozní zákrok.

Na základě telefonátu vyjeli do Hollarovy ulice, kde soused po nahlédnutí do otevřených dveří vedlejšího bytu zjistil, že starší muž leží zabarikádovaný v koupelně a bez cizí pomoci se ven nedostane.

Strážníci na místě objevili, že dotyčný leží na hromadě odpadků a dveře jsou zapříčené spadlým žebříkem. Muž na dotazy hlídky nijak nereagoval, proto jeden ze strážníků pomocí páčidla vysadil dveře z pantů, aby se hlídka k postiženému seniorovi mohla dostat.

"Po vstupu hlídky do koupelny nalezli strážníci muže, který se nalézal ve zbědovaném stavu. Hlídka mu poskytla první pomoc a na místo přivolala zdravotní záchrannou službu. Zdravotníci společně se strážníky snesli postiženého seniora do sanitky a poté muže odvezli do Masarykovy nemocnice k dalšímu ošetření," doplnil za strážníky Jan Novotný.