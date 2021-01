V Jasmínové ulici v ústecké části Brná v tu samou dobu na sněhu dováděli tři kamarádi – Petr Bureš, Vít Harvan a Pavel Hrdý. Dva sedmáci a jeden student prvního ročníku střední školy. Nezaváhali! Ihned začali s resuscitací a snažili se zachránit mužův život. Dlouho to vypadalo, že jejich snaha byla úspěšná, seniora se podařilo oživit. I přes rychlou pomoc kluků i záchranářů muž bohužel později v nemocnici kvůli komplikacím zemřel.

Vývoj události

Jak se bohužel později ukázalo, muž v nemocnici zemřel.

Více čtěte zde.

„Byli jsme venku s kamarádem, potkali jsme ještě souseda. Dováděli jsme trochu na sněhu. Pán uklízel sníh, šel ke garáži a pak se to stalo,” popisuje jeden z kluků Pavel Hrdý. Bylo úterý 12. ledna odpoledne, když se senior rozhodl poklidit chodník. „Najednou jsem viděl, jak pán spadl. A nezvedal se. Doufali jsme, že se rychle zvedne, ale pořád ležel, nehýbal se,” pokračuje Petr Bureš. „Běželi jsme tam, snažili jsme se ho probrat, ale nešlo to,” vypráví kamarád Pavel.

Zatímco Petr Bureš rychle běžel pro telefon a volal na linku 155, zbylí dva kluci se snažili muže probudit. Nedařilo se. Senior měl rozseklou hlavu o kámen, upadl kvůli náhlé zástavě srdce. „Jediná šance u osob postižených náhlou zástavou srdce je okamžitá resuscitace,” zdůrazňuje krajský mluvčí záchranářů Prokop Voleník.

Kluci nezaváhali ani na okamžik. Věděli, jak jednat. „Zaklonili jsme mu hlavu, abychom uvolnili dýchací cesty. Začal jsem s masáží srdce, po nějaké době jsme se střídali,” líčí Bureš. Přes telefon klukům také pomáhali a radili profesionální záchranáři.

Petr Bureš a Vít Harvan jsou spolužáci ze sedmé třídy ZŠ Palachova v Ústí, Pavel Hrdý je v prvním ročníku zdravotnické střední školy. Přiznávají, že je zdravověda baví, dříve se zúčastňovali některých ukázek, vše dělali automaticky. Navíc Petr je dítětem záchranářů a Pavel obor začal studovat. „Věděli jsme, co máme dělat,” potvrzuje Petr.



Po šesti nebo sedmi minutách přijela policie a také záchranka. Ti už si muže převzali a pokračovali, odvezli jej do nemocnice. „Byly to takové střídavé pocity. Věděli jsme, co máme dělat, zároveň jsme měli o pána strach,” svěřil se Hrdý. Kluci nedbali na mráz, nevadila jim krev ani vyzvracený obsah žaludku zachraňovaného muže.

Senior, i přes rychlou pomoc kluků i záchranářů, bohužel později v nemocnici kvůli komplikacím zemřel.

„Kluci prokázali nejen významnou rozhodnost, ale též statečnost,” oceňuje jejich chování mluvčí záchranářů. „Podle vyjádření operačního střediska, kde probíhala s chlapci prostřednictvím telefonu takzvaná asistovaná neodkladná resuscitace, ale i podle vyjádření lékařské posádky, prokázali i přes veškeré nepříznivé podmínky na místě, svým konáním a poskytováním laické první pomoci, kardiopulmonální resuscitace, velmi vysokou míru profesionality a významně se podíleli na oživování tohoto muže,” dodává Prokop Voleník.

Co dělat v podobných situacích?

Co nejrychleji volejte na tísňovou linku 155. Zkontrolujte vědomí. Pokud osoba nereaguje, zprůchodněte dýchací cesty a zkontrolujte dýchání. Pokud dýchá, otočte osobu do stabilizované polohy na boku a neustále kontrolujte. Pokud nedýchá, zahajte resuscitaci. Zahajte masáž srdce a dýchání z úst do úst.