"Už v minulém roce jsem hrozila, že funkci položím, jsem unavená a organizace potřebuje nový motor. Zase mě přemluvili, slíbila jsem, že to ještě rok vydržím, ale čas se zastavit nedá. Kdybych to uměla, raději bych psala básně, jako naše stoletá Danuška Jírová, já ale musím prosit sponzory, aby nás nenechali ve štychu, když se blíží konec roku. V tombole je padesát věcných cen, není to moc, pamatuji lepší časy, ale doba už je taková. Všichni šetří, proto děkuji všem, kteří nám pomáhají. Hodně lidí tu osobně znám, nejstarší účastnici je čtyřiadevadesát, ale písničky Michala Tučného si ráda zazpívá. Zapomeňte na chvilku na televizní zprávy, bavte se, dokažte doktorům, že ortopedické pomůcky vám nepřekáží v tanečních figurách. Tohle odpoledne patří vám," prohlásila rázná blondýna ve vínových šatech a předala velení kapelníkovi.

Upovídaný Miloš Jíra představil své kamarády a začal skoro klasikou. "Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap, tak mají báječný život plnej báječných dní bez útrap." Dvě skvělé kytary, bicí, banjo, foukací harmonika a taneční parket byl náhle plný.

Dokonce došlo i na předtančení, krátkou ukázkou se pochlubila skupinka z Domu dětí a mládeže, která předvedla irský step. "Ve skupině je momentálně deset tanečníků a tanečnic, vystupovali jsem už i v zahraničí," tvrdil Kristián Fišl.

Vrcholem společenského odpoledne byla veselá tombola. Velké koláče vystřídaly ovocné dorty, následovalo víno, prací prášek, potravinové koše, knihy a tak dále. Nejvíce cen posbíral stůl obsazený letitou zkušeností z Neštěmic, hned dvě dámy bodovaly pětkrát.

Když se loučili, venku už byla tma. Čerstvý sníh mnohé překvapil, všichni si navzájem přáli hlavně zdraví a vánoční pohodu.