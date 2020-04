Celodenní stravování vyjma oběda nahradily potravinové balíčky dodávané supermarketem. Prý to v souvislosti s pandemií Covid-19 doporučilo město Ústí nad Labem na radu hygieniků a epidemiologů. To se ovšem některým rodinným příslušníkům zdejších seniorů moc nelíbí. Jednak jim balíčky přijdou drahé, jednak argumentují domovem pro seniory na Bukově. Například Petra Mattauchová, vnučka jedné z klientek domova v Orlické.

„Na Bukově to tak není jako v Orlické, kde si musí vzít snídani, oběd i večeři. Celkem za 170 korun denně. Ten důchodce ani tolik neprojí. Vždyť mají na pokoji kuchyňku, když jí pošlu nějaké potraviny, uvaří si sama a přijde ji to levněji. Teď se pomalu rozvolňují opatření a oni to jen zpřísní. Proč zrovna teď?“ ptala se.

Mattauchová zároveň popsala, že její babička bere důchod třináct tisíc, za služby a nájem zaplatí přibližně sedm tisíc a komplet stravování by ji po změně přišlo na více než pět tisíc korun. „Zbude jí tisícovka, kterou utratí za léky. Na Bukově berou balíčky zabalené z výroby a klient si muže vybrat, jaký balíček chce,“ poukázala.

Ředitelka domova na Bukově Věra Vonková skutečně potvrdila, že zdejší klienti mají na výběr. „Mohou si vybrat ze tří druhů potravinových balíčků. Rodinní příslušníci mohou nosit originálně zabalené trvanlivé potraviny na vrátnici. My je dezinfikujeme a po třech dnes předáme,“ popsala Vonková.

I v Orlické mají na výběr

V Orlické podle zdejší ředitelky Jarmily Novákové klientům celodenní stravování nenutí. Mohou si prý vybrat buď jen oběd, nebo večeři a snídani, nebo obojí. Jídlo je potřeba pouze objednat na celý týden. „Máme jen výdejnu, kde pracuje jedna pracovnice, a obávali jsme se velkých organizačních těžkostí. Ale stížnosti už jsou bezpředmětné, jelikož od 1. května to budeme mít stejně jako na Bukově,“ slíbila.

Jinými slovy, od prvního máje si budou moci dědečkové a babičky vybrat, co chtějí, a jejich blízcí jim mohou posílat trvanlivé potraviny v originálním obalu z výroby.

Celodenní stravování v domovech pro seniory zajistilo město jako jejich zřizovatel. Nevydalo však zákaz všech balíčků od rodinných příslušníků, pouze doporučení k jejich omezení právě na trvanlivé potraviny v omyvatelném obalu.

Epidemiologové totiž podle náměstka primátora Tomáše Vlacha totiž varovali před možností přenosu nákazy Covid-19 právě prostřednictvím obalů. „Rádi bychom požádali blízké a rodinné příslušníky o spolupráci vzhledem k tomu, že nekontrolovaná donáška potravin do zařízení může snížit účinnost již přijatých opatření,“ dodal Vlach.