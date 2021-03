Jedním z klientů je Jan Forman, bývalý horník, řidič i stavař. „Za měsíc mi bude 94 let. Když mě nebudou zlobit, dotáhnu to do stovky, ale to spíš já zlobím pečovatelky. Víte jak to je. Bez ženské, piva a tabáku není legrace v baráku,“ smál se.

Když se ho optáte, zda by dokázal současnou složitou dobu k něčemu přirovnat, odpoví, že nic takového nikdy nezažil. Ale že to není tak složité, jako kdysi. „Když jsem byl malý, mamka a táta pracovali do večera. Když jsem měl hlad, musel jsem na pole a vytáhnout z hlíny řípu. Ani chřipku jsem nepoznal. Dneska stačí dojít k ledničce,“ pokračoval ve vzpomínání.

Když mu bylo 17 let, stal se účastníkem obrovského výbuchu ve skladu v Krásném Březně. Vezl tam se známými do skladu nábytek po Němcích. „Za dva týdny mi mělo být osmnáct. Strašlivá rána to byla. Do nohy se mi zasekla střepina. Odplazil jsem se do úkrytu. Když mě ošetřili, šlapal jsem pěšky až do Trmic,“ líčil.

Po cestě se stal svědkem masakru odsouvaných Němců na Benešově mostě. „Kdo měl bílou pásku, musel dolů do vody. Shora po nich pak stříleli revoluční gardy a Rusáci, hajzlové,“ ulevil si, ale smutné vzpomínání hned hodil za hlavu. „Očkování mám už za sebou a tento týden bych měl dostat druhou dávku. Jsou tu na mne moc hodní,“ pochvaloval si personál.

Další klientkou, kterou pečovatelka Eva Zarcká představila, byla Jaroslava Becková. I ona se cítí skvěle. „Jsem tu rok a půl, sice máme nyní složitou dobu, jsou zrušené všechny společné akce kvůli té nemoci, ale jsem tu přesto spokojená. Akorát mne mrzí, že se vídám tak málo s příbuznými, když jich mám tolik. Jinak to ale nejde,“ povzdechla si sice, ale s úsměvem. „S ničím v minulosti to také nedokážu srovnat. Celý život jsem pracovala, nebylo to jednoduché ani tenkrát,“ připomněla.



Chvíli poté přišel čas na svačinu. „Snažíme se pro klienty udělat všechno, co lze, dodržujeme přitom všechna myslitelná opatření,“ poznamenala ošetřovatelka Zarcká, než se zase musela věnovat i ostatním klientům, jedním z důsledků pandemie jsou zrušené i takové maličkosti, jako společné čaje na kulturní místnosti a další hromadné aktivity.



Příbuzné vídá, tak jako ostatní klienti, po dvou a jednou za deset dní. Tohle pravidlo ostatně má každý domov trochu odlišný dle svých podmínek. Mezi základní požadavky ale všude patří telefonické objednání, nošení respirátoru s filtrační třídou minimálně FFP2 po celou dobu návštěvy, antigenní test starý maximálně 48 hodin. Na místě před vstupem do budovy měří personál teplotu a požádá o podepsání čestného prohlášení. Informace mají ostatně všechny domovy k dispozici na jejich webových stránkách, případně na vyžádání telefonicky.

Důležitá ale je i návštěvní místnost, konkrétně v Krásném Březně je vybavená plastovou přepážkou, či oknem, podobně, jako mají například pokladní v supermarketech. Na povídání s klientem domova pak mají hodinu. „Zavolají ráno naší pracovnici, která to má na starosti, domluví si termín, který zapíšeme do rezervačního systému,“ popsal ředitel domova Jaroslav Marek.



Odpovídá to ostatně epidemické situaci ve městě. Všechny domovy pro seniory proto nyní pracují v nějakém zpřísněném režimu. Vedení města přitom podle náměstka primátora Tomáše Vlacha společně s krajskou hygienickou stanicí konzultují současnou situaci a její závažnost. „Aktuálně byl pro návštěvy uzavřen domov v Doběticích, ostatní domovy řeší návštěvy v přísném režimu opatření. Vyzýváme rodinné příslušníky, aby opravdu dodržovali nastavená pravidla jednotlivých domovů a respektovali jejich požadavky. Chráníme tak společně zdraví našich seniorů,“ dodal Vlach.