/ROZHOVOR/ Do Třince míří Miss World, na sever stříbrná Sestra sympatie. Nádhernou korunku, příslušnou šerpu a zajímavé věcné ceny 8. března převzala v paláci Žofín Michaela Sedláčková z Ústí nad Labem. Dvanáctý reprezentační ples zdravotních sester měl jako vždy své motto "Krása má mnoho podob."

Stříbrná Sestra sympatie Michaela Sedláčková z Ústí nad Labem. | Foto: Miroslav Vlach

Sál byl plný romantiky, šaty zapůjčil dvanácti finalistkám Svatební salon Delta z Mostu. Akci moderoval sportovní redaktor Vojtěch Bernatský, který soutěžícím k MDŽ dokonce i zazpíval. V neděli 10. března se usměvavá maminka chystala s osmiletou dcerou Kristýnkou do Severočeského divadla v Ústí nad Labem na Popelku, krátký rozhovor po dlouhém přemlouvání poskytla Deníku.

Byl to už třináctý ročník soutěže Sestra sympatie, na pomyslné bedně stála zdravotní sestřička z Ústí nad Labem a stříbrná korunka ji opravdu slušela. V blankytně modrých šatech vypadala jako princezna. Na internetu je informací k této akci opravdu dost, jenom pravidla zaberou několik stránek, následuje dokumentace, velká jména, historická fakta. Soutěž je součástí projektu Sesterna, který je dílem společnosti We Make Media.

Soutěž startovala v červnu loňského roku, kdo vás přihlásil?

Něco jsem už o ní věděla, přemluvily mě kamarádky, zúčastnit se můžete pouze jednou za život. Byla to pro mne čest reprezentovat tuhle profesi v tak kvalitní konkurenci a také jsem byla trochu zvědavá.

Podmínkou bylo i krátké video, co bylo ve vašem případě jeho obsahem?

Zadání měli všichni stejné, osobní data, odbornost, životní krédo, rodina, zájmy a koníčky, pohled na svět. Takový krátký příběh v obrazech podložený řadou formulářů a podpisů.

Je to celostátní soutěž, kolik se v loňském roce přihlásilo sestřiček?

(povzdech) Statistiku jsem neviděla, věk nerozhodoval. Byly tam sestřičky z Moravy i Čech, zkušené mámy i mladé slečny, specialistky z ARO, porodnice i z onkologie. Od 1. prosince 2023 do konce ledna 2024 probíhalo bodování na internetu. Finálové části se zúčastnilo dvanáct nejlépe hodnocených. Na závěrečný meeting jsem dostala pozvání do Prahy 3. března. Tam už byla porota, představen nám byl moderátor, došlo na společné fotky a zkoušku zdravotnického oblečení Cadenza. Potom jsme všichni jeli do Mostu, kde nám speciální firma zapůjčila krásné šaty. Končilo se společnou večeří. V pátek 8. března bylo finále na reprezentačním plese pod názvem Sestry na Sál! Zpívala Anna K., na pódiu byla Daniela Brzobohatá, předávaly se šerpy, čelenky a zajímavé ceny.

Byla jste druhá, reprezentovala naše město. Nádhera. Víte odkud byla vítězka?Byla nejstarší z nás, milá, elegantní, úžasný profesionál. Dávno si mohla užívat zaslouženého důchodu, ale ona dál působí v porodnici U Apolináře. Jmenovala se Miluška, všichni ji říkali víla Míla. Třetí místo obsadila sestra z Olomouce.

Vím, že ve volných chvílích žijete sportem. Čím je pro vás sport?

Je to vlastně taková terapie. Ráda běhám, jezdím na kole, zkusila jsem dokonce několik triatlonů. Jsme taková sportovní rodina.