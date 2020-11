Opěrnou zeď čeká výměna poškozeného kotevního systému a vybudování pěti nových kleneb namísto těch popraskaných. Práce přijdou na necelých 12 milionů korun. Ačkoli Ústí nad Labem projekt financuje, sleduje na své náklady pohyby svahu a provádí další opatření, patří tato betonová stavba Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Jak vysvětlil zdejší obyvatel Július Béreš, který je i předsedou spolku Občané Vaňova, město a jeho úředníci je o postupu naposledy informovali loni v září. Ostatní informace mají z novin. „Od té doby novinky nemáme. Vídáme sice občas, jak tam chodí zřejmě odborníci, ale když jsme si zeď prohlédli, jsme z toho sami dost nervózní. Upřímně se modlíme, aby opravy skončily včas,“ poznamenal v obavách z několikadenních dešťů, nebo sněhové kalamity. „Chování počasí nelze předvídal víc, jak týden dopředu,“ upozornil.

Aktuálně město získalo na rekonstrukce desetimilionovou dotaci z ministerstva životního prostředí. „Její přijetí už radní schválili,“ potvrdil náměstek primátora Pavel Tošovský, který má získávání dotací na starosti.

Podle ústeckého primátora Petra Nedvědického bude hlavním výsledkem prací zpevnění 1,7 hektaru takzvaných svahových nestabilit. Součástí prací bude také osazení dynamometrů pro sledování velikosti kotevních sil. „Zabezpečí to svah, abychom ochránili životy, zdraví, majetek i životní prostředí. Předpokládaný termín ukončení výstavby je 31. prosinec příštího roku. Bohužel práce zdržela situace okolo pandemie covid-19, to nás mrzí,“ informoval.

Odborníci v minulosti několikrát varovali, že svahy v Labském údolí jsou zapsány v registru sesuvných území. Sesuv na Čertovce patří k trvale aktivním. Ostatně svahy nad Vaňovem v minulosti zažily několik velkých sesuvů. „V šedesátých letech tu lidé zažili katastrofický sesuv,“ připomněla například geoložka a mineraložka ústeckého muzea Zuzana Vařilová.

Obecně se v Českém středohoří nacházejí četné čtvrtohorní fosilní sesuvy, které jsou zklidněné jen dočasně. Proto tu pořád „něco“ padá. Stačí odtěžit čelo takového menšího, do té doby stabilizovaného sesuvu a problém je na světě. Některé horniny na hranici stability se pak nemají o co opírat a zřítí se. Právě to třeba zničilo železniční trať i s novým úsekem dálnice D8 u Prackovic.

Sesuv na vaňovské Čertovce od roku 2013 odborníci pravidelně sledují - vývoj deformací terénu na čele sesuvu, trhlin na skořepinách opěrné zdi a monitorují síly na kotvách, inklinometrické vrty a také polohy koruny opěrné zdi i navazujícího valu na jejím jižním kraji.