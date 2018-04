Sesuv pod vodopádem ve Vaňově začal magistrát odstraňovat

Mechanici a opraváři osobních automobilů Automechanik. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16500 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: U Lesíka č.p. 289, Brná, Ústí nad Labem., Požadujeme: vyučení, ŘP skup. B výhodou ŘP skup. C+ E., nabízíme: mzdu 16 500 - 20 000,- Kč.., měsíční odměny., Hlásit se osobně od 09:00 do 15:00 hod. na uvedené adrese.. Pracoviště: Radim morávek, U Lesíka, č.p. 289, 403 21 Ústí nad Labem 17. Informace: Radim Morávek, .

Ostatní specialisté v oblasti sociální práce Sociální pracovník - zástupce vedoucího. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 22000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Dům Samaritán, Štefánikova č.p. 246/1, Klíše, Ústí nad Labem., Požadované vzdělání: vysokoškolské, bakalářské, vyšší odborné (obor Sociální práce, Sociální politika, Sociální pedagogika), Požadované dovednosti a osobnostní předpoklady:, - podmínkou praxe v sociálních službách (praxe v oblasti sociálních služeb pro osoby bez přístřeší, výhodou), - orientace v oblasti sociálních služeb, - znalost Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, - znalost Standardů kvality poskytovaných sociálních služeb (aktivní účast na tvorbě nebo revidování, Standardů kvality poskytovaných sociálních služeb výhodou), - motivace k práci s cílovou skupinou - osoby bez přístřeší, - motivace k práci ve 3 sociálních službách (azylový dům, noclehárna, nízkoprahové denní centrum), které, jsou poskytovány 3 formami (pobytová, ambulantní, terénní), - chuť a ambice pracovat na pozici zástupce vedoucího (úzká spolupráce s vedoucím Domu Samaritán, zastupování vedoucího v jeho nepřítomnosti, administrativní úkony spojené s řízením služeb a vedením lidí zkušenost ve vedoucí funkci není podmínkou), - znalost práce na PC, - psychická stabilita, schopnost empatie, schopnost týmové spolupráce, - ochota a zájem se vzdělávat, odborně růst, být otevřený změnám, - trestní a morální bezúhonnost, - zdravotní způsobilost, - samostatnost, zodpovědnost, tvořivost, nápaditost, Nabízíme:, - příjemné pracovní prostředí, skvělý kolektiv, - práce v týmu zkušených pracovníků, - možnost seberealizace, - velký prostor pro sebevzdělávání a odborný růst, - získání zkušeností s vedením lidí a s řízením sociálních služeb (velice úzká spolupráce s vedoucím, který má na dané pozici dlouholeté zkušenosti), - mzdové ohodnocení ve výši od 22.000Kč (hrubá mzda), zaměstnanecké benefity, - pružná pracovní doba, možnost práce z domova, - práci v neustále se rozvíjející, stabilní a dlouhodobě fungující organizaci (Oblastní charita Ústí nad, Labem), - práci v Domě Samaritán a to ve 3 sociálních službách, které mají v Ústí nad Labem nezastupitelné místo., Cílem služeb je začlenění osob bez přístřeší do společnosti, podpora těchto osob při řešení obtížných, životních situací, zmírnění negativních dopadů souvisejících se ztrátou přístřeší, pomoc s orientací, uživatelů v oblastech společenského života, s jejich návratem na trh práce, pomoc se získáním nového, bydlení, zlepšením zdravotního stavu., V případě zájmu nás kontaktujte pouze na e-mailu (prosíme, netelefonujte). Profesní životopis a motivační, dopis zašlete nejpozději do 16.4.2018 na e-mail: kristofova.v@charitausti.cz., Výběrové řízení je tříkolové, v první kole proběhne výběr na základě zaslaného životopisu a motivačního, dopisu. V druhém kole budou vybraní kandidáti pozváni k přijímacímu pohovoru. Uchazeči vybraní do, třetího kola se zúčastní jednodenní stáže v zařízení. Přijímací pohovory a stáže budou probíhat ve dnech 19. - 23.4.2018.. Pracoviště: Oblastní charita ústí nad labem - dům samaritán, Štefánikova, č.p. 246, 400 01 Ústí nad Labem 1. Informace: Vendula Krištofová, .