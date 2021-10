Velký sál byl plný, převažovaly načinčané dámy. Před třetí odpoledne šedovlasý zpěvák vyzval účastníky k tanci, ale na naleštěném parketu se objevil jediný pár. Když ale Jiří Helekal na pódiu vzpomněl Karla Hašlera, zvedali se další a další. "Ta naše písnička česká, ta je tak hezká, tak hezká," neslo se sálem a vzpomínky mnohých připomněly mládí.

Výstavka prací aktivních seniorů doplňovala raut, ti nejlepší byli oceněni primátorem. V kategorii umělecká malba zvítězila v letošní soutěži seniorů Drahomíra Mizunová s obrazem nazvaným Smutnění. Opuštěná pramička v rákosí ledacos naznačovala. Nejlepší literární dílo odevzdal Jiří Ort, nejlepší fotografii Milena Dohnalová. "Ráda bych se přihlásila do nějakého amatérského spolku, abych se dále zdokonalovala. Někde jsem se dočetla, že v Ústí je skupinka lidí které fotografie spojila. Říkají si UFO. Třeba se někdo ozve," s úsměvem komentovala svůj počin fotografka, která vítězný snímek pořídila v Praze.

V kategorii šikovné ruce zvítězila Ludmila Hodková z Klíše. "Na výstavce mé dílo neuvidíte, je ze skla, krajky a kovu. Anděl! Pořadatelé ho vyfotili, tady je na nástěnce. Je to dost křehké a pracné. Paličkovaná krajka tvoří křídla, sklo je usazené v drátěném rámu, který je pocínovaný. Finální technologie je docela složitá," tvrdila šikulka.

Do toho zpěvák inzeroval, že mu už bylo pětasedmdesát, doma má stále původní manželku, společně oslavili 52 let. Jeho chraplavý hlas vyrážel dech. "To snad není možné, že tenhle chlápek je v důchodu. Do Ústí přivezl devadesát písniček, bez přestávky zpíval, hrál na ukulele a housle dvě hodiny. Úžasný výkon," svěřila se paní Eva z Trmic. K tanci a poslechu hrála skupina Oli, spokojenost sálala z kulturáku do večerních hodin.