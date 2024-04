Začněme právě od Máje. Jaká je nyní konkrétní situace ohledně zbourání?

Stále jde o běh na dlouhou trať. Podařilo se mi vypátrat majitele hotelu pana Houžvičku a ono ještě před nějakými dvěma lety bylo ve hře znovuobnovení budovy. Dokonce jsem mu sehnal dva investory. Nedohodli se a pan Houžvička je nyní v nekomfortní pozici.

Pokračujte.

Během jedné z posledních návštěv jsem mu říkal, že by mohla nastat situace, kdy město začne řešit demolici, což nyní v nějakém stádiu běží. Pan Houžvička se ale ve všech věcech a rozhodnutích odvolal a odvolává, tím pádem se celá věc prodlužuje.

Takže reálný odhad zbourání vlastně neexistuje?

Záleží, jak dopadne poslední odvolání pana Houžvičky. Pokud uspěje a situaci ustojí, bude to ještě na dlouhé lokty. Jde o složitý proces s řadou choulostivých záležitostí, při jakémkoliv vyvlastňování nejde o snadnou záležitost.

V Ústí začalo čištění silnic, pozor na odtahy. Víme, kdy uklidí vaši ulici

Troufám si říct, že dalším problémem Severní Terasy je parkování. Souhlasíte?

Určitě. Nám tady chybělo před dvěma lety asi 2,5 tisíce parkovacích míst, abychom uspokojili potřeby lidí. Počet aut prostě vzrostl a místa chybí nadále. Jsem v situaci, kdy pro mě není problém sehnat peníze a někoho, kdo místa postaví, ale potřebuji nový územní plán.

Nová parkovací místa budou až ve chvíli, kdy se změní územní plán?

Ano. Nyní je zavřený, čekám, až se udělá nový. Magistrát před rokem sliboval, že změna územního plánu nastane do čtyř let, nyní by to tedy mělo být do tří let. Mám rozjeto několik krásných projektů, díky kterým by Severní Terasa měla několik set nových parkovacích míst, ale územní plán to brzdí.

Ústečtí školáci ze ZŠ Mírová bodovali v soutěži o bezpečnosti na internetu

Co dalšího vidíte jako stěžejní problém Severní Terasy?

Veřejný úklid. Stát totiž výrazně osekal dotace na veřejně prospěšné práce. My jsme tady měli v minulosti i sedmdesát lidí na úklid, ještě minulý rok jich bylo třicet pět, letos jich mám deset. Potřeboval bych tak šest milionů do rozpočtu, abych mohl vzít do trvalého stavu alespoň dalších patnáct lidí. Peníze na ně momentálně nemám.

S jakým ročním rozpočtem hospodaříte?

Rozpočet je 73 milionů a více než polovina jde na platy zaměstnanců úřadu včetně dělnických profesí. Na investice nemám ani korunu, takže další peníze jdou na nutné opravy, údržbu zeleně a úklid. Dokážeme i vydělat, což přináší obrovské výhody. Když chceme opravit třeba chodník, oprava nemusí být na čtyřikrát, ale dáme to naráz. Tímhle pomáháme i magistrátu.

Severní Terasa

Je jeden ze čtyř samosprávných městských obvodů statutárního města Ústí nad Labem. Do tohoto obvodu patří čtyři čtvrtě - Severní Terasa, Kočkov, Stříbrníky a Dobětice. Žije zde přes 20 tisíc obyvatel převážně v panelové zástavbě. Starostou Severní Terasy je Jaroslav Šimanovský.

Co vůbec říkáte na přetrasování a přelinkování městské hromadné dopravy, které na Ústečany čeká od 1. května?

První reakce byla děsivá, říkal jsem si, že se lidé zblázní a proč k tomu všemu musí dojít. Na Terase žije dvacet tisíc lidí, bude to pro ně náročné, ale hovořil jsem s paní ředitelkou dopravního podniku a celé změny mi byly vysvětlené. Chápu je, logiku mají a bude to přínos. Akorát bude chvilku trvat, než si lidé zvyknou.

Funguje vám spolupráce s městskou policií?

Nadstandardně, na to si fakt nemůžu stěžovat. Co se řekne, to platí, za mě palec nahoru.

Strážníci lidský přístup používají. Uzavření Benešáku bude výzva, tuší Novotný

Zmiňme tedy i bezdomovce. Jak s nimi váš obvod pracuje?

Znám je osobně, jezdím za nimi se sociálními pracovnicemi a právě s městskou policií. Někdy jim i koupím nějaké jídlo, přinesu oblečení. Bezdomovci pro mě nejsou úplně nějaký vyvrhel společnosti, říkám, že jde o typ lidí, kteří prostě mají nastavený svůj způsob života. Neberu jim ho.

Hádám, že nějaká pravidla po nich ale vyžadujete.

Základní. Tam kde žijí, aby byl pořádek a aby nikde nic netahali z popelnic. Ano, teď máme jednoho a s ním je problém, žije totiž nad Mariánskou skálou, přímo nad lomem, což je nebezpečné. Osobně bych ale řekl, že bezdomovci na Severní Terase nejsou až takovou tragédií. Vždycky mi ale bude vadit, když budou na veřejnosti opilí a budou se pohybovat u škol a u maminek s kočárky. Všechny je za ta léta znám, věřte, že když spolu půjdeme ven, nějaký se ke mně přihlásí.