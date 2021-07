Hotel Máj je zavřený zhruba dvacet let. Za tu dobu skončil jako ruina. Vlastní ho Jaromír Houžvička, který má nerealistické požadavky, když s ním někdo jedná o možnosti odkoupení. Naposledy chtěl osmdesát milionů korun. „Máj mě štve nejvíc. Za mě by bylo rozumné ho vykoupit za cenu pozemků nebo odhadu a strhnout. Majitel samozřejmě toto nechce a radši by, aby nějaký investor hotel koupil a zrekonstruoval coby hotel, justiční palác, dům pro seniory a podobně,“ přiblížil zdejší starosta Jaroslav Šimanovský.

Dokonce se s Houžvičkou osobně sešel a hned dvakrát. Poprvé v roce 2019, když cestoval ze školení z Brna. „Měl jsem připraveny materiály ohledně Máje, abych mu je předal. Sousedi mě poslali do Sobotky, kde bydlí a podařilo se mi ho prostřednictvím jeho sestry kontaktovat, hovořil jsem s ním několik hodin,“ líčil Šimanovský.

Pak majitele ještě opakovaně navštívil, aby mu znovu vysvětlil, že hotel je na demolici. Doložil to aktuálními fotografiemi, z nichž prý musí být každému jasné, že není jiné řešení. Po zamítavých odpovědích mu ještě zaslal dopis, ve kterém ho opětovně žádá o nápravu a kterým směřuje k demolici.

Jaromír Houžvička ovšem svou vinu za stav hotelu odmítá, ačkoli to byl on, kdo činnost hotelu ukončil a budovu pořádně nezabezpečil proti vniknutí cizích lidí. Obviňuje vlastně všechny v Ústí nad Labem, že za to mohou. V minulosti několikrát hovořil o mafiích, které prý na jeho hotel pořádaly nájezdy, a přirovnává jej k nedostavěnému sektorovému centru, na jehož místě dnes stojí multifunkční sportoviště a kde mělo podle něj být ukradeno sto milionů korun. „Proč jste o tom nepsali? Vy si seberte svoje články a běžte se udat,“ křičel včera dopoledne do telefonu.

Hotel dnes okupují bezdomovci a ničí zloději kovů a další „sběrači“. Například ústečtí strážníci sem podle zástupce ředitele městské policie Jana Novotného zajíždí několikrát denně. „Dovnitř nechodíme, je to soukromý pozemek. Pokud zastavíme bezdomovce, tak je tam nepustíme. Je to ale sisyfovská práce. Hlídka odejde a oni tam vlezou stejně. Přestože jim vysvětlujeme, že tu ohrožují své zdraví a život. Nejde to uhlídat,“ přiblížil.

Dobře naopak dopadla zeď ve Šrámkově ulici. „Od vstupu do funkce se snažím o její odstranění. Nechal jsem vypracovat statické posouzení. Zeď musí dolů. Po dohodě s magistrátem, kterému patří, jsme nechali za asi čtyři sta tisíc zpracovat demoliční výměr a projekt na demolici i výstavbu nové úhlové zdi, což trvalo rok,“ vysvětloval.

Zeď podél silnice v okolí sídliště Dobětice také nevypadá zrovna ideálně.Zdroj: Adéla StejskalováDokumentaci dostal magistrát. Cena měla být asi dvanáct milionů korun, ve veřejné soutěži přišla firma s nabídkou 9,5 milionu. „Samozřejmě zmizí i to oplocení. Hřiště, které je za zdí, přesuneme na náklady obvodu, již jsme to vysoutěžili za zhruba čtyři sta tisíc,“ dodal starosta Šimanovský.