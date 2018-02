FOTO: Severočeši fandí hokejistům! V restauracích, barech i školách

Ústecký kraj - Páteční ráno je v řadě podniků, restaurací nebo firem ve znamení sledování napínavého utkání.

Ta nostalgie! Stejně jako před 20 lety v Naganu, olympiáda v Asii, zápasy v době, kdy má být řada lidí v práci. Na semifinálový duel s Ruskem si ale řada z nich vzala volno, nebo si prostě udělala v práci přestávku.

Ačkoliv je všední den ráno, pátek 23. února, několik skalních fanoušků si našlo cestu také do Hospody U Sportovce na ústecké Klíši. Řada z nich ovšem ve své pracovní době. "Jestli budeš fotit tak tam prosím nedávej mě, mám být v práci," říká s úsměvem chlapík sedící na baru. "I já mám být v tuhle chvíli někde jinde," doplňuje jeho kolega usrkávající kafe. Přesto je vlastenectví a touha podpořit na dálku naše reprezentanty v boji s ruským kolosem silnější.

Výběr České republiky právě hraje důležité utkání proti Rusku. Prakticky už se hraje o jistotu medaile.

"0:0 dobrý"

V celé hospodě je šest lidí a redaktor Deníku. Rusko má v první třetině víc šancí, ale Češi se statečně drží. "Vůbec jim nestačíme, jsou bruslivější. Ale 0:0 dobrý," komentuje stav po první třetině partička studentů. I před 20 lety v Naganu, tehdy s Ruskem ve finále, byla Sborná favorit. "Tenkrát jsem to sledoval na Telnici," svěří se jeden z těch, kteří mají oficiálně pracovní dobu. "Já bych kecal, popravdě už si to nepamatuju, letos vidím první hokej," přidá se další. Všichni však pamatují Pavla Francouze v dresu ústeckého Slovanu.

Po první třetině dorazí další fanoušek, tentokrát správce Sportcentra Sluneta. "Všichni koukají ve fitku a fandí. Pracovat se ani nedá, mám pár telefonátů, ale ani nemá smysl těm lidem volat. Všichni koukají na hokej i v práci a fandí. Dneska dělám od jedenácti," svěřuje se.

"Pro mě je to stejné, jako v Naganu. I tehdy jsem obsluhoval v práci, akorát, že jsem pracoval v pivnici Žumpa kousek odsud," svěřuje se barman, který nás obsluhuje v dresu české reprezentace. "Tehdy jsem spolu se semifinále, finále a svou běžnou pracovní dobu jel snad dva dny v kuse nonstop."

Na Skalce otevřeli o hodiny dřív

Restaurace Na Skalce v ústecké čtvrti Neštěmice otevřeli kvůli hokejovému přenosu v osm ráno, tedy o čtyři hodiny dříve než obvykle. A personál si spokojeně mne ruce, návštěva předčila veškerá očekávání. Lokálem zní trumpety, řechtačky, na oknech visí velká česká vlajka. „Snažíme se fanouškům vyhovět, sportovní přenosy tady mají tradici,“ říká provozní Dita Hronová. "Fandili jsme tady při Naganu, fandíme i teď. Takže zase vyhrajeme," říká fanoušek Josef Kredba, sám kdyby hokejový brankář. Příznivci víru neztrácí.

Dva rychlé zásahy

Zhruba v polovině utkání dává Rusko první gól. Rozhodčí vše raději kontrolují na videu, panuje hrobové ticho. "Tohle asi uznaj," komentuje smířeně jeden z fanoušků. Jeho názor se bohužel za chvíli potvrdí. Po pouhých 27 vteřinách přidávají Rusové druhý úder a ve tvářích fanoušků se začíná objevovat zklamání. Rusové jsou všude, Češi se vzpamatovávájí velmi těžko. Pomoct může přesilovka, jeden z Rusů totiž tvrdě atakoval Jana Kováře, který odchází z ledu pouze s pomocí lékaře.

Opakovaný záběr odhalil likvidační zákrok Kovalčuka na Kovářovo koleno, což vzbudilo pořádnou vlnu nevole mezi celým osazenstvem. Češi v přesilovce zmáčkli Rusko, dvě minuty nepustili unavenou bránící čtveřici z pásma, další minutu mačkali Rusko, což vzbudilo mezi fanoušky vlnu naděje. A Rusko bude navíc hrát znovu v oslabení!

Fanoušci sledují televizní přenos v Děčíně. Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Fandí se také v hotelu Pošta v Děčíně. "Televizní přenos tu sleduje asi dvacítka hostů," hlásí z místa Alexandr Vanžura, šéfredaktor Děčínského deníku. "Dáme jim tři branky, nebo čtyři. To není za třetinu žádný problém," nepropadají beznaději fanoušci po dvou třetinách v děčinském hotelu Pošta.

Někde teprve otevřeli

Naopak v Litoměřicích přinejmenším někteří fanoušci spokojeni vůbec nejsou. "Pojďte fandit našim hokejistům do okresních Litoměřic. To by se ale muselo utkání hrát tak od 10 hodin, jelikož restaurace, kde mají televizi, otevírají nejdříve v 10 hodin či Sport bar až v 11 hodin. Tak Hurá na Hokej do Litoměřic!" napsal do redakce František Diviš.

Sportovní soukromá škola Litvínov své žáky na hokej koukat nechá. „Je to o zájmu dětí. Vychováváme tady hokejisty, a tak když se domluví s učitelem, tak národní tým na olympiádě děti sledovat mohou,“ říká ředitel litvínovské sportovky Pavel Škramlík. Stejná škola je dobře známá po celém světě, vždyť z jejích lavic vyšli borci jako Robert Reichel, Martin Ručinský nebo Jiří Šlégr.

Zatímco většina národa hltá hokej, najdou se i někteří, které nezajímá. „Já na sport moc nejsem,“ říká Josef Křepelák, který leží doma v Mostě na nemocenské a plno lidí by mu tak postel a televizi mohlo závidět. „To si spíš pustím počítač a přečtu si, co je nového ve světě. Hokej pochytím jen když listuji internetem, ale zápasy cíleně nesleduji. Samozřejmě bych ale našim hráčům přál, aby se jim nějaký úspěch povedl,“ dodává Křepelák.

Fandí se i v Teplicích. Patnáct lidí se sešlo v pivnici Základna Božák, aby fandilo našim hokejistům. Foto: Deník/Petr Málek

Otevřeno má mimořádně také provozovatel hospody Pod lampou v Teplicích. Ale sedí tam nakonec u televize v prázdné hospodě sám. I když někteří štamgasti projevili zájem, nakonec nikdo nepřišel.

Velký fanoušek hokeje Václav Holík z Teplic sledoval boj o postup do finále olympijského turnaje v Maďarsku. Živí se totiž jako řidič u soukromého dopravce. A právě v maďarském městě Tata měl pauzu po vykládce zboží. „Ještěže to můžu sledovat na telefonu. I když na to asi padnou všechna data,“ řekl Deníku.

Nakonec důvod k oslavám nepřišel. Češi podlehli ruskému výběru 0:3, když poslední gól vsítila sborná v závěru utkání už do prázdné české branky při power-play. Fanoušci se ale přesto sejdou ještě jednou. Čeká nás boj o bronzovou medaili. S kým? S horším v duelu Německo - Kanada.