Severočeská knihovna v Ústí má pro děti dvacet tisíc knih

Na dvacet tisíc knih pro předčtenáře, začínající i pokročilé čtenáře i knihomoly. Žhavé novinky i nestárnoucí klasiku, knížky pro fajnšmekry, velký výběr časopisů, audioknih a deskových her. K tomu prostor pro čtení, hraní, tvoření, učení, zábavu, odpočinek, kde můžete být spolu nebo jen sami s knížkou. To je Dětské oddělení Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, určené nejen pro děti od narození do 15 let a jejich rodiče, ale i pro jejich prarodiče a učitele.

Severočeská vědecká knihovna. | Foto: DENÍK/archiv