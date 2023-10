Detail chodníku zvedl rozsáhlou diskusi na sociálních sítích, plnou jedovatých poznámek na adresu města. Ne všichni to ale vidí negativně. Některé totiž napadlo, že tahle „… šifra od Kazmy“, jak to nazval jeden z diskutujících, má naprosto logické vysvětlení. Je to provizorium, aby si v díře někdo nezlomil kotník.

Kreativita diskutujících přitom neměla mezí. Například uživatelka Katka Haase hned pomyslela na konspirační teorie. „Nene, tam pokračuje hledání svatého grálu v dalším dílu od Dana Browna. Pod tím totiž bude ukrytej starej artefakt, co rozluští jen Tom Hanks,“ žertovala. Následovaly domněnky jako tetris, mahjong, ústecké Babicovy dobroty, ekonomická varianta opravy, značka pro poklad, zmiňovaná Kazmova šifra, rozkradené náhradní díly a další sarkastické návrhy.

Další diskutující provizorní dlaždice pominuli s tím, že jsou rozhodně lepší než nějaká díra a spíš se pozastavili nad tím, že je potřeba stále zlepšovat úklid v centru. Na to například upozornila diskutující Petra Rainerová. „Tak to mi přijde jako originální, ale b….l, špína, PETky, nedopalky cigaret a povalující se občané uprostřed náměstí, to zase vadí mě. Příjezd do města je k pobl…, ať jedete z jakékoliv strany,“ zlobila se. Diskusi v podstatě podtrhuje Bartoloměj Cibrik. „Tam byla lampa, ta se zrušila. Tak se tam dala prozatím dlažba, co tam měli dát, když ta žula není. Objednalo se to, chytráci,“ poznamenal.

Další z diskutujících se jen pozastavil na tím, že kdyby po sloupu zůstala díra, nevzbudila by takovou pozornost jako oněch sedm odlišných kostek uprostřed žulového chodníku. V podstatě stejně reagovali kolemjdoucí. „Doufám, že to bude jen dočasné, na chvíli, než to doplní, asi před odstranění toho kandelábru nevěděli, kolik těch kostek bude potřeba. Mě by to rozčílilo, jen kdybych zjistil, že to tu je i po měsíci,“ krčil rameny senior Milan Hovorka ze Severní Terasy.

Informaci „z pléna“ o odstranění kandelábru potvrdil vedoucí odboru majetku a dopravy Dalibor Dařílek z ústeckého magistrátu. „To udělali správně, protože tam byl starý sloup veřejného osvětlení a bylo potřeba ho odstranit. Ty kostky jsou jen provizorium, aby si někdo neublížil, kdyby si toho při chůzi ve spěchu nevšiml. Budou tam jen do chvíle, než podnik dokoupí stejné dlažební kostky jako na chodníku a doplní je tam,“ řekl.

Radní Pavel Tošovský (nez.), který má na starosti investice, doplnil, že na položení těch správných kostek nebude Ústí čekat nijak dlouho. „Určitě to bude během chvilky. Musíme počítat s nějakou objednací a dodací lhůtou, žulové kostky nebývají stejně levné jako obyčejné, tak se obvykle kupují na počet,“ slíbil.

Architekt a opoziční zastupitel Jan Hrouda (PRO Ústí) se zamýšlel, proč vlastně provizorní dlažební kostky vyvolaly takovou pozornost. Dle jeho názoru se tím obecně do jisté míry projevuje frustrace obyvatel města ze stále ještě nedokonalého stavu veřejných prostor. „Je poznat, že detaily jsou významné a lidi si jich všímají. Takových jsou v Ústí desítky, možná stovky. Provizorně opravených míst nebo vysloveně zanedbaných. Lidi to prostě vidí a reagují na to. Ověřujeme si tak, že tyhle věci je třeba řešit pohotově a kvalitně. Taková provizoria u nás někdy zůstávají týdny, měsíce i roky, načež pak město celkově působí neudržovaně,“ dodal.

Zdroj: Janni Vorlíček