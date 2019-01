Roudníky - Kraj plánuje stavbu silnice z Trmic do Roudníků kolem Milady. Hodlá ji zaplatit z evropských dotací, cenu odhaduje na 162 milionů korun.

Plánovaná trasa silnice, kterou chce Ústecký kraj postavit na jižní straně jezera Milada z Trmic do Roudníků. | Foto: rajský úřad Ústeckého kraje

Obyvatelé Roudníků by se za rok a půl mohli dočkat silnice, která jim výrazně zkrátí cestu do centra Ústí nad Labem. Již nebudou muset složitě jezdit do města přes centrum Chabařovic. Při cestě tak ušetří několik kilometrů.

Podle kraje jde o zásadní komunikaci, která má nejen zkrátit cestu do Roudníků, ale i zpřístupnit celou jižní stranu jezera Milada. Dosud tudy žádná komunikace nevede. „Výstavbou silnice dojde ke kvalitnímu spojení obcí nacházejících se v blízkosti rekreační oblasti jezera Milada," uvedla mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Hanáčková.

Lidem ulehčí život

Silnice povede z Trmic do Roudníků po druhé straně jezera než je komunikace spojující Chabařovice s Ústím nad Labem. Trasa silnice prochází katastrálním územím Roudníky, Vyklice, Tuchomyšl a Trmice. Vede extravilánem přes stávající výsypky, kam se ukládala zemina z bývalého hnědouhelného dolu, který se změnil v jezero. Nová komunikace má nahradit polní cestu, která tudy dnes vede.

Josef Kusebauch, starosta Chabařovic, pod které Roudníky patří, Deníku řekl, že lidé stavbu silnice určitě uvítají. „Rozhodně se jim tak velmi výrazně zkrátí cesta. Například do obchodních center, do kterých dnes musí jezdit přes Chabařovice," vysvětlil.

Dodal, že proti výstavbě této komunikace nejsou mezi místními lidmi žádné námitky. Vede oblastí, která je dlouhodobě neobydlená.

Krajští radní před několika dny rozhodli, že silnici zařadí do zásobníku akcí, které chce hradit z evropských dotací. Začne i hledat stavební firmu, která silnici vybuduje. Podle odhadu stavba vyjde zhruba na 162 milionů korun, ale konečná cena bude záležet na výsledku výběrového řízení.

Čekání na dotace

Kraj nyní musí počkat na to, až se obnoví operační program Severozápad. Podle posledních informací začne výzvy vypisovat nejspíše již tento měsíc. „Chceme být připravení a o dotaci požádáme," uvedl náměstek hejtmana Stanislav Rybák.

Jezero Milada je zatím nepřístupné, ale cesta ho více otevře. Ředitel Palivového kombinátu Petr Lenc před časem Deníku řekl, že na jezeře jsou všechny zásadní práce již u konce.

„Stavby jsou dokončené, u některých čekáme na kolaudaci, břehy jsou zpevněné. Důležitý je ale zkušební provoz. Nevíme, co se sanovaným územím udělá počasí, zima, déšť. Je nutné to předem ověřit, než jezero předáme obcím," vysvětlil Lenc.

Jezero Milada má Palivový kombinát obcím sdruženým do svazku předat v roce 2015. Teprve poté se sem lidé budou moci vyrazit koupat nebo chytat ryby.