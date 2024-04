Ústecký deník minulý týden poskládal žebříček pěti nejhorších silnic v Ústí nad Labem. V našem seznamu triumfovala Drážďanská ulice v Krásném Březně, které zdatně sekundovaly další silnice - Žukovova ulice na Střekově, Jateční ulice mezi Klíší a Předlicemi, Okružní ulice u Kauflandu a kruhový objezd na Klíši.

Řada ústeckých silnic je v katastrofálním stavu. Na ty vůbec nejhorší upozornili čtenáři.

Reportérovi Ústeckého deníku se sešla řada souhlasných e-mailů, zároveň ale i hromada tipů na další komunikace, které jsou v žalostném stavu. Na základě toho jsme se rozhodli věnovat ožehavému tématu i nadále. Děkujeme, že jste se reagovali na naši výzvu.

Zkrátka a dobře, problémových silnic je v krajské metropoli daleko více. „Kromě několika výjimek je kvalita ústeckých silnic nejhorší v Česku,“ uvedl například Jan Furat.

„Hodně cestuji po Česku. To, co je v Ústí, a to včetně hlavních komunikací jako jsou Masarykova, Drážďanská, Všebořická, je taková tragédie, která není nikde,“ pokračoval Radim Bzura.

Asi nejvíce kromě výše zmíněných pěti ulic Ústečany trápí Masarykova ulice, a to především od Bukova k vozovně dopravního podniku. „Hlavně úsek pod hasiči směrem do centra Ústí, dále pak od ulice U stadionu po ulici Šaldova,“ napsal do redakce čtenář Michal Polák.

Silnice v Masarykově ulici ve Všebořicích je jednou z nejhůře vypadajících vozovek v Ústí.Zdroj: Deník/Jan Pechánek

Dodal, že havarijní stav silnic a chodníků je i v okolí Skorotic. „Jedná se o chodník v ulici Slovanská, u fotbalového hřiště až k ulici U Pošty, kde si ve večerních hodinách musíte svítit na cestu, abyste si nezlomil nohu. K opravě uvedených komunikací je mi sdělováno, že nejsou peníze. Na krajské město smutné,“ přiblížil.

Za velmi problematickou je brána Neštěmická ulice v Krásném Březně vedoucí kolem momentálně rekonstruované Výstupní ulice v blízkosti objektu Corsa až ve směru na sídliště Pod Vyhlídkou. Výmoly a četné záplaty, které dávno ztratily funkci, jsou dle místních běžnou ozdobou vozovek.

„Krásné Březno celkově oplývá kvalitně zvlněnými silnicemi,“ glosoval Miroslav Čermák.

Mezi dalšími častými tipy se objevovalo i trio na sebe navazujících ulic – Okružní, Průmyslová a U Vlečky. „Kolik let samá záplata a díra, přitom to je nejlepší směr na dálnici z města,“ všiml si na Facebooku Ústeckého deníku uživatel Jiří Hrihorij Malanczuk.

Perličkou je také Pražská ulice ve Vaňově, kde je řada děr “zalepena“ zámkovou dlažbou. Přitom jde o páteřní spojnici mezi Ústím a Lovosicemi.

Doslova vaňovským tankodromem je pak ulice Ve Stráni nad tratí, kde se nachází desítky rodinných domů. Místní se řadu let dožadují důstojné silnice.

„Sepisujeme petice, hlásíme havarijní stav silnice, ale nikdo s námi nekomunikuje. Dodnes nemáme žádné informace,“ řekl Ústeckému deníku jeden z majitelů přilehlého domu.