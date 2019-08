Téměř 96 procent všech silnic ve správě města tedy potřebuje nějakou opravu, byť třeba minimální. Dohlíží na ně přitom pouze čtyři technici.

Na kompletní opravu by ústecký magistrát potřeboval kolem 800 milionů korun, které ovšem nemá. Vyplynulo to z kontroly, kterou po zimním období provedl ústecký odbor dopravy a majetku. Silnice rozdělil do pěti kategorií. Nejlépe na tom jsou ty v první, nejhůře v páté.

Zdaleka nejvíce, přesně 417, jich technici s drobnými závadami zařadili do kategorie druhé, což představuje přes 43 procent celkového počtu. „U těchto komunikací by bylo možné, pokud na to budou příští rok peníze v rozpočtu města, ještě nastartovat systémy cyklické obnovy povrchu s případnými drobnými a levnými výspravami. Tyto systémy hospodaření s vozovkou zaručují silnici mezi celkovými rekonstrukcemi minimální životnost 60 let,“ přiblížila městská mluvčí Romana Macová.

V upraveném rozpočtu města má odbor dopravy a majetku k dispozici pro rok 2019 na údržbu vozovek 44,1 milionu korun, na údržbu chodníků 9,3 milionu a 37,8 milionu na opravy silničního příslušenství, jako jsou mosty, dopravní zařízení a značení, světelná signalizace, kamerové systémy, opěrné zdi, a na diagnostiku pro přípravu plánů velkoplošných oprav a rekonstrukcí. Dalších deset milionů na mosty přidalo nedávno zastupitelstvo při rozdělování loňského přebytku hospodaření.

Majetek za čtyři miliardy

Silniční majetek ve správě města přitom dosahuje hodnoty 3,9 miliardy korun. Jak upozorňují specialisté na bezpečnost silničního provozu, jeho technický stav výrazně ovlivňuje dění na silnici. Třeba při objíždění výmolu, kdy se řidič dostane do protisměru. „U dopravní nehody to dostane od policie za vinu, jelikož nepřizpůsobil rychlost stavu vozovky. Prvopočátek je ale technický stav komunikace. Svou roli hraje i nervozita z kolon a omezení rychlosti,“ líčil dopravní expert Jan Pechout.

Popsal i případ, kdy si jeho známá zničila za deště pneumatiku i disk ve výmolu, zavolala policii a po měsíci a půl dostala pokutu za nepřizpůsobení stylu jízdy stavu vozovky.

Záležitost vnímá dosti rozladěně i opozice. Třeba zastupitel Lukáš Blažej (ČPS/PRO! Ústí) „Jsem rád, že po pěti letech urgencí město zveřejnilo seznam zničených silnic, některé tam jsou už z minulého tisíciletí. Mrzí mě, že rada materiál vzala pouze na vědomí. Je potřeba určit nějakou koncepci, systémové opatření. Nelze je opravovat podle toho, kdo tam bydlí, jako se to stávalo v minulých letech,“ kritizoval.

K nejzničenějším silnicím patří Žukovova na Střekově, Novoveská pod Novou Vsí a další.