Kromě tradičních přání ke šťastnému vstupu do nového roku se objevují také přání, aby poslední dny letošního chmurného roku utekly jako voda. Bujaré veselí nepropukne ani na silvestra. Města téměř bez výjimek zrušila ohňostroje, kvůli vládním omezením to ani nevypadá na bujaré domácí oslavy.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/David Taneček

Letošní silvestr proběhne za nouzového stavu a v nejvyšším stupni PES. Od 21 hodin platí zákaz vycházení a hygienici by pokud možno nechtěli vidět ani večírky přátel a známých v domácnostech. Tomu, že by se veselí z ulic přesunulo do obývacích pokojů, nic moc nenasvědčuje. Potvrzuje to i Pavel Sajbot, který provozuje v kraji několik obchodů s párty zbožím a agenturu na pořádání dětských i dospělých oslav.