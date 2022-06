První trať singletrailu na Střížovickém vrchu o délce 680 metrů má za sebou slavnostní otevření. Ačkoli je určena pro širokou veřejnost, čelí kritice včetně těch, kdo na středeční otevření dorazili. Místním lidem a odpůrcům podobných atrakcí v oblíbeném odpočinkovém místě se nelíbí, že jedna z přístupových cest k cyklotrase zůstala otevřená pro osobní automobily. Stejně jako to, že na otevření řada hostů přijela v autě a parkovala pod stromy v lese. Kritika ovšem nesměřuje na cyklisty, ale hlavně vůči městu, které prý nedodrželo, co slíbilo.

Od středy 15. června je otevřená první část singletrailu na Střížovickém vrchu, která je určená spíš pro začátečníky. Spolek Za rozvoj terénní cykloturistiky MTBWork sdružený okolo Ústečana Aleše Hrstky plánuje v budoucnu vybudovat celkem tři trasy. V roce 2023 má vzniknout středně těžký trail. Datum otevření posledního okruhu určeného pro zkušené jezdce zatím není pevně stanoveno.

Například Jan Kvapil ze spolku Stop tunelům upozornil, že jim magistrát slíbil odstranění nelegálních tratí a zavedení zákazu vjezdu do horní části Střížáku ze všech směrů. „Ani jeden ze slibů nebyl dodržen. Jedna z věcí, před kterými veřejnost varovala při projednávání trailů, byla zvýšená zátěž Střížáku automobily. Proto bylo vedením města a cyklokoordinátorem Janem Váchou při veřejném projednávání slíbena instalace zákazů vjezdu. Najdete ho pouze ve směru od Klíše, z druhé strany máme vjezd na kopec bez omezení. Co ale čekat, když samotný cyklokoordinátor z ODS vozí na kopec kolo v autě,“ postěžoval si.

Vácha reagoval s tím, že to bylo jen výjimečné, protože ten den měl tak nabitý program, že by to jinak nestihl. „Ano, přijel jsem na kole v autě, od 15 hodin jsme měli radu obvodu a pak koaliční schůzku. V 15.45 doma se rychle převléknout, naložit kolo do auta a rychle na Střížák. Jako učitel nesnáším pozdní příchody. Ani jsem nestihl zastupitelstvo," omluvil se.

Co se údajně nelegálních tras pro horská kola týká, podle Váchy jsou všechny pryč. "U restaurace Pohoda bylo nelegální doskočiště, to zmizelo. Jiné jsou naopak zakreslené a legální, dělali jsme na úrovni města revizi,“ informoval.

V každém případě, snímek aut, parkujících mezi stromy na Střížovickém vrchu, vyvolal vzrušenou diskusi na sociálních sítích. Například Ústečan Pavel Nový považuje za nesmysl, aby jezdil autem nahoru kvůli kilometru singletrailu. „To je asi nesmysl, že. Vzhledem k tomu, že se v neděli pořádají závody, tak je minimálně třeba odvézt nějaký ten materiál, závodníky, jejich kola, jiné dny to může být běžecký trénink nebo pejskaři. Zákaz vjezdu směrem od Klíše je dobrý, beztak tam ta cesta pro osobák není a nehrozí, že by se tam někdo srazil,“ napsal.

Další naopak vidí celou situaci jako bouři ve sklenici vody, například Ústečan Jakub Štráchal. „Na místě bylo oficiální otevření a dojelo pár politiků a novinářů autem. Je jasné, že oni už tam jezdit nebudou. Tvrdit, že je to důkaz o zvýšení zátěže, je demagogie,“ argumentoval.

Rozvojový náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS) se snažil spíš obrousit hrany s tím, že řešení má být určitým kompromisem. „Většina cyklistů přijede na kole. Malé děti sem ale dostat jinak než autem nelze. Závody tu jsou dvakrát, třikrát do roka. Auta mají nad hospodou takové neformální parkovací místo. Jinou možnost, jak vyhovět všem, prostě nevidím. Co se cyklokoordinátora týká, myslím, že to je zbytečná kritika. Skutečně toho měl ten den hodně,“ vysvětlil.

Spolek Stop tunelům bude ale situaci na Střížovickém vrchu sledovat i nadále. „Nová parkovací místa, příhodně ve stínu stromů, tu jsou ale už vyježděná,“ dodal varovně Kvapil.