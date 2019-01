Telnice /ANKETA/ - Přírodní dráhy pro terénní cyklistiku na Telnici si našly stovky příznivců. Správce lokality je však chce odstranit.

Ilustrační foto | Foto: ČEMBA/Miloš Lubas

Zánik hrozí lesním stezkám na Telnici, které tu během několika let svépomocí vybudovali pro svůj sport příznivci horských kol. Správce pozemků, kterým jsou Lesy ČR, totiž nyní připravuje projekt k odstranění stezek. Parta nadšenců chce však Telnické MTB stezky zachránit, pod jejich petici se podepsalo už 2080 lidí.

Bikeři jsou přesvědčeni, že singltreky by byly novou možností pro volnočasové vyžití a přitáhly by do regionu cyklisty. „Trasy vznikly téměř samovolně. Terénní úpravy tam proběhly jen minimální, šlo o lehké zásahy do terénu tak, aby byl sjezd bezpečný. Jde zhruba o 6,5 kilometru dlouhé stezky s půlkilometrovým převýšením. Myslím si, že vzhledem k infrastruktuře na Telnici zaměřené na zimní sporty by tato letní alternativa přišla vhod také podnikatelům, kteří nabízejí ubytování, občerstvení a další služby,“ míní jeden z iniciátorů petice Aleš Hrstka.

Podle stanoviska Lesů ČR jde o hustou síť upravených tras, které vznikly živelně bez ohledu na stanovisko vlastníka. „Nikdo neposoudil změny, které stezky a jejich využívání způsobí v lese. A to zejména s ohledem na životní prostředí, tedy například vodní režim a biotopy, na něž jsou vázané živočišné i rostlinné druhy,“ vysvětlila mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Upozornila na to, že při stavbě i využívání stezek vznikají hlinitá koryta, která zabraňují vsakování vody. „Voda tak z lesů rychle mizí a dochází k erozi. To je důvod, proč chceme nechat stezky odstranit. Projekt s tím spojený se nyní dokončuje,“ dodala Jouklová.

Společnost Lesy ČR podle ní bikerům nabídla náhradu nedalekou lokalitu kousek od skiareálu Zadní Telnice. „Na tomto místě by se dal projekt v lesích realizovat. Návrh bohužel zůstal bez odezvy,“ uzavřela mluvčí.

Zájmu si všiml správce

Tento sport doplatil podle Aleše Hrstky paradoxně na velkou popularitu. „Čím více se ta lokalita stávala oblíbenější, získávala podporu veřejnosti a přibývalo v ní lidí, tím více se dostávala do hledáčku správce pozemků. Naše úpravy v terénu byly pro les zanedbatelné,“ krčí rameny Hrstka.

Telnický starosta Jan Doubrava si umí singltreky v lese představit. „Muselo by to ale být legální, tedy po domluvě se správcem. Obec jako taková má sama v plánu budování cyklostezek a obdobného sportovního vyžití,“ vysvětlil starosta.

Dvacetikilometrovou trať v lese plánuje vybudovat například město Jirkov.

Krajský úřad Ústeckého kraje neeviduje žádnou oficiální žádost k využívání těchto zmíněných cyklostezek. „Před zhruba třemi lety došlo na půdě krajského úřadu k neoficiálnímu jednání, na kterém byly zástupci spolku, který se o provozování stezek zasazoval, sděleny potřebné obecné legislativní kroky. Od té doby už další jednání neproběhlo,“ říká krajská mluvčí Lucie Dosedělová.

Tomáš Prchal