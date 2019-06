Sirény děsí cizince. Většinou je vylekají. Upozornění, že signál je jen zkouška, dostanou až po jeho odeznění. Zmatení mohou být i ti, kdo na záležitosti civilní ochrany nemají čas. Proto opozice na posledním zasedání zastupitelstva navrhla, aby oznámení pronikavému tónu předcházelo.

Upozornil na to zastupitel Martin Krsek (PRO! Ústí). „Dostal jsem upozornění, že sirény straší návštěvníky města, třeba kvůli chemičce, z několika různých stran,“ prohlásil ke konci pondělního jednání ústeckého zastupitelstva.

Zároveň ilustroval přístup Dolní Loučky u Tišnova, což je obec do tisíce obyvatel. „Když to jde tam a přitom ani návštěvy z ciziny většinou nemívá, proč ne u nás,“ poznamenal Krsek.

Zákon o integrovaném záchranném systému stanovuje zkoušku sirén na každou první středu v měsíci. Mimo to určuje, že tón má být nepřerušovaný, trvat 140 vteřin a má ho provázet upozornění na důvod spuštění sirény. Od toho zkušebního se „ostrý poplach“ odlišuje. Jeho zvuk je kolísavý, trvá opět 140 sekund. Zaznít může až třikrát po sobě ve zhruba tříminutových intervalech.

Opět ho podle mluvčí Generálního ředitelství Hasičských záchranných sborů (GŘ HZS) Nicole Zaoralové provází varování, zda je to chemický, radiační, povodňový nebo jiný druh poplachu. Lidé by pak měli vyhledat nejbližší budovu a zapnout rádio či televizi kvůli důležitým informacím a pokynům záchranných složek.

„Co se zkoušky sirén týká, Ústí by se mohlo inspirovat Prahou. Varuje procházející lidi česky, anglicky, německy a nedávno přibyla i ruština,“ uvedla Zaoralová.

Na druhou stranu, pravidelné zkoušky sirén by neměly mást Čechy ani zahraniční turisty od středy 1. dubna 2009. Před výstražným houkáním by se totiž mělo vždy ozvat vysvětlující hlášení. Včetně Ústí nad Labem. Rozhodlo o tom tehdejší vedení GŘ HZS. Opatření provázela modernizace výstražného systému a předcházely mu výzkumy i odborné konference. Zkouška sirény bez vysvětlení mnoho lidí vystrašila, obzvlášť během katastrofálních povodní.

„Když o tom přemýšlím, pamatuji se, že čas od času jsem to varování zaslechla česky, v cizím jazyce ne, nebo si na něj nevzpomínám. Pokud upozornění pouští i teď, už ho asi nevnímám, jelikož si na něj prostě nemohu vzpomenout,“ líčila obyvatelka Ústí Veronika Loučková.

Vedení Ústí prý nebude způsob upozornění na zkoušku brát na lehkou váhu. „Už kvůli tomu, že máme v centru města chemičku. Cizinci, kteří sem jedou, si jí buď všimnou, když jedou kolem, nebo to jednoduše vědí dopředu. Proto si myslím, že cizojazyčné upozornění před zvukem sirény by bylo lepší, aby se zbytečně nepolekali, že se tam něco stalo. Zatím jsme o tom nejednali, ale určitě to probereme na poradě,“ slíbil náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS).